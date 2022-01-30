ABD'de hemşirelerin aşı kartı oyunu! 1,5 milyon dolarlık vurgun yapmışlar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en büyük silahımız olmaya devam eden aşılar bir yandan hayat kurtarırken bir yandan da aşı karşıtlığı ve aşı sahteciliği haberleriyle gündeme geliyor. ABD'de sahte aşı kartlarıyla vurgun yapan hemşireler ise bu kritik konunun yeniden manşetlere taşınmasına sebep oldular.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşıların devreye girmesiyle birlikte milyonlarca hayat kurtulmuş olsa da aşı karşıtlığı ve buna bağlı olarak da aşı sahteciliği giderek büyüyen bir sorun olmaya devam ediyor. ABD'nin New York eyaletinin Long Island bölgesinden iki hemşirenin bu uğurda yaptıkları vurgun ise adeta duyanı şaşkına çevirdi ve gündeme bomba gibi düştü.

Hemşireler Suffolk County bölge savcılığı tarafından 1,5 milyon doları aşan bir vurgun yapmakla suçlanıyor. Büyük vurgunun üzerinde oynanmış sahte aşı kartlarının satışıyla gerçekleştirildiği açıklandı. Amityville'de bir pediatri kliniği sahibi olan Julie DeVuono ve onun yanında çalışan Marissa Urraro, sahte aşı kartları sattılar ve New York'un aşı bilgilerini içeren veri tabanına yanlış bilgiler girdiler. Savcılığın yaptığı açıklamaya göre hemşireler sattıkları aşı kartlarından yetişkinler için olan 220 dolar, çocuklar için olanaysa 85 dolar alıyordu.

Haklarındaki suçlamalar 49 yaşındaki DeVuono ve 44 yaşındaki Urraro'ya cuma günü sanık sıfatıyla tebliğ edildi ve her ikisi de ikinci dereceden sahtecilik ve sahte bilgi vermekle suçlandı. Ancak Marissa Urraro'nun avukatı müvekkilinin suçsuz olduğunu ve karara itiraz ettiğini açıklarken hemşirenin kefaletiz şekilde serbest bırakıldığı bildirildi. Urraro'nun avukatı Michael Alber, yaptığı açıklamada, "Müvekkilime yöneltilen bu suçlamaların onun yıllardır tıp alanında verdiği hizmetleri ve hem çocuklar hem de yetişkinler için yaptığı iyilikleri gölgelemesine izin verilmemeli" sözlerini kullandı. Julie DeVuono'nun avukatı ise konuyla ilgili açıklamada bulunmadı.

Olayın peşine düşen yetkililer hemşirelerin kılık değiştirmiş bir polis dedektifine yakalandıklarını, kadınların adama aşı yapmamalarına rağmen yapılmış gibi aşı kartı düzenlediklerini ifade etti. Bunun üzerine DeVuono'nun evine baskın yapan polis 900 bin dolarlık nakit para ve iki kadının geçen kasımdan bu ocak ayına kadar 1,5 milyon dolarlık kazanç elde ettiklerini belgeleyen kanıtlar buldular.

"Ne olursa olsun bu insanları hukuk önünde yargılayacağız"

Suffolk County Savcısı Raymond A. Tierney, basına verdiği demeçte, "Bu olay umarım devleti kandırıp bundan kazanç sağlamaya çalışacaklara örnek olur. Ne olursa olsun bu insanları hukuk önünde yargılayacağız" dedi. Soruşturmayı yürüten polis şefi Rodney K. Harrison da "Bu kişiler sağlık görevlisi ve bu savaşta aşı kartlarının önemini biliyor olmalılar. Hhepimiz toplumun sağlığı için bir arada çalışıyoruz" ifadesini kullandı.