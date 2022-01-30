Şimdi de NeoCov alarmı! DSÖ'den kritik açıklama geldi

GÜNEY AFRİKA'daki yarasalar arasında yayılan bir tür koronavirüs olan NeoCov ile ilgili Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) beklenen açıklama geldi.

Abone ol

2 yıldır yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pençesindeki dünya, Güney Afrika'dan gelen haberi konuşuyor. Güney Afrika'daki yarasalar arasında yayılan bir tür koronavirüs olan NeoCov ile ilgili ortaya atılan pek çok iddia tabiri caizse dünyayı alarma geçirdi.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) konuya ilişkin beklenen açıklama geldi. India Today'de yer alan habere göre; DSÖ açıklamasında, "Tespit edilen virüsün insanlar için risk oluşturup oluşturmayacağı sonucuna ulaşmak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor" denildi.

NeoCov nedir?

Uzmanlar NeoCov'un Kovid-19'dan ziyade MERS-CoV'a benzediğinin altını çiziyor. MERS-CoV, insanları enfekte edebilen bilinen yedi koronavirüsten biri. MERS-CoV; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Kore'de büyük salgınlara neden olmuştu. MERS-CoV kapan hastaların yaklaşık yüzde 35'i hayatını kaybetti. Uzmanlar ayrıca şimdiye kadar yapılan laboratuvar testlerinin NeoCov'un insan hücrelerini enfekte etme kabiliyetinin düşük olduğunu gösterdiğinin altı çiziyor.

DSÖ verilerine göre; 2012'den bu yana toplam 27 ülke MERS-CoV vakası bildirdi ve enfeksiyon ve ilgili komplikasyonlar nedeniyle 858 kişi hayatını kaybetti.

Çinli bilim insanları uyarmıştı

Geçtiğimiz günlerde Çin Bilimler Akademisi ve Wuhan Üniversitesinden araştırmacılar NeoCov'nin yarasalardan insanlara bulaşması durumunda sorunlara neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.