NATO'ya tarihi teklif! Rusya'ya karşı dev askeri çıkarma istiyorlar

İNGİLTERE'nin Ukrayna'ya karşı artan Rus düşmanlığına yanıt vermek için NATO'ya Avrupa'da çok büyük bir birlik, silah, savaş gemisi ve jet konuşlandırması teklifi sunmaya hazırlandığı ifade edildi.

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RUSYA, Ukrayna'yı hem karadan hem denizden sığınak ve tatbikatlarla çembere almışken ABD, Polonya ve İngiltere, Ukrayna'ya askeri kuvvetler ve tonlarca silah takviyesi yapmaya devam ediyor.

İskoçya'nın Glasgow şehrinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) zirvesi öncesi İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sert mesaj verdi. Johnson, eğer Putin savaşmayı tercih ederse Ukrayna için kan ve yıkım, Avrupa içinse tam bir trajedi olacağını söyledi.

İngiltere'nin bin 150 askerini ve bazı caydırıcı silahları Doğu Avrupa ülkelerine konuşlandırmayı planladığı bilgileri aktarıldı.