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Belçika'da Omicron varyantının potansiyel etkileri henüz bilinmeyen alt versiyonu tespit edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Belçika'da Omicron varyantının potansiyel etkileri henüz bilinmeyen alt versiyonu tespit edildi

BELÇİKA'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüzde 98'ini oluşturan Omicron'un potansiyel etkileri henüz bilinmeyen alt versiyonuna rastlandı.

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BELÇİKA resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüzde 98'ini oluşturan Omicron'un alt versiyonu Hasselt kentindeki Jessa Hastanesi laboratuvarında ilk defa tespit edildi. Hasselt Üniversitesinde enfeksiyon uzmanı olan Dr. Peter Messiaen, versiyonla ilgili henüz bilgi sahibi olunmadığını, ne yönde gelişeceği ve potansiyel etkilerinin henüz bilinmediğini söyledi.

Leuven Katolik Üniversitesinden biyoistatistikçi Tom Wenseleers, 18 Ocak'ta Omicon'un bir alt versiyonunun Belçika'da fark edilmeksizin dolaştığını, alt versiyonun Omicron'un ilk versiyonuyla aynı teknik kullanılarak tespit edilemediğini belirtmişti. Wenseleers, alt versiyonun bağışıklık sisteminden bir ölçüde kaçabildiği için hakkında az şey bilindiğini ifade etmiş ve muhtemelen Hindistan'dan geldiğini ve Danimarka'da da mevcut olduğunu bildirmişti.

Omicron varyantı Avrupa'da ilk kez Belçika'da 25 Kasım'da görülmüştü. Halihazırda Belçika'da vakaların yüzde 98'ini Omicron oluşturuyor.

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