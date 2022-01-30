Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Biden'i kızdıracak sözler: ABD'ye güvenmemekte haklısınız

İRAN Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un nükleer anlaşma ile ilgili olarak 'İran'ın ABD'ye güvenmeme konusunda haklı olduğunu ve Washington'un sorun oluşturan adımlar attığını ifade ettiği' aktarıldı.

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FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; Reisi ile Macron arasında nükleer müzakereler, ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler, Yemen savaşı ve Lübnan'ın durumu ele alındı.

'İran'ın müzakere sürecinde anlaşma için ciddiyet ve iradesini ispatladığını' ifade eden Reisi, karşı tarafın atacağı adımların da yaptırımların kaldırılması, bunun doğrulanabilir olması ve garanti verilmesi konularını içermesi gerektiğini söyledi.

Macron'un nükleer anlaşma ile ilgili olarak 'İran'ın ABD'ye güvenmeme konusunda haklı olduğunu ve Washington'un sorun oluşturan adımlar attığını ifade ettiği' aktarıldı.