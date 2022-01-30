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Türkiye 30 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 30 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 428 bin 214 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 88 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 141 milyon 778 bin 517'ee yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 30 Ocak 2022 Pazar günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 428 bin 214 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 88 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 81 bin 530 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Omicron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış salgının ilk dönemlerindeki sonuçlara sebep olacak bir artış değil. Toplum önemli ölçüde aşılı. Hastalık hafif seyrediyor. Tedbir ise halen şart. Aşı ve kişisel tedbirler ile salgın gündeminden çıkma zamanı" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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