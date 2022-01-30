Belediye otobüsüyle yaralıyı hastaneye yetiştirmeye çalıştı!

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün şoförü, otomobilin çarparak kaçtığı Nuri Güler'i hastaneye yetiştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Güler'e çarpıp kaçan sürücü ise saatler sonra polis tarafından yakalandı.

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KONYA'da trafik kazasında ağır yaralanan kişi, belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken hayatını kaybetti.

Merkez Meram ilçesi Taşcami Uzunharmanlar Caddesi'nde yürüyen Nuri Gürler'e (38) plakası öğrenilemeyen bir araç çarparak kaçtı.

Bu sırada seyir halindeyken kazayı gören Konya Büyükşehir Belediyesine ait 42 DLG 35 plakalı yolcu otobüsünün şoförü Müjdat Soylu, yaralanan Gürler'i otobüse alarak hastaneye yetiştirmek istedi.

Ağır yaralı Gürler, hastaneye yetişemeden otobüste yaşamını yitirdi. Durumu polise bildiren otobüs şoförü Soylu ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Gürler'in cenazesi kaza yerine gelen cenaze aracıyla Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gürler'e çarptıktan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan polis, incelediği kamera görüntülerinden sürücünün Fatih T. (33) olduğunu belirledi. Ekipler, Fatih T. ile yanında yolcu olarak bulunan İ.G'yi (38) gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen Fatih T'nin, Gürler'e çarptıktan sonra başka bir araçla olay yerini kontrol etmeye geldiği, ağır yaralanan Gürler'in belediye otobüsüne bindirildiğini görünce oradan uzaklaştığı öğrenildi.

"Hastaneye yetiştirmek istedim ama olmadı"

Öte yandan Nuri Gürler'i otobüse alarak hastaneye yetiştirmeye çalışan otobüs şoförü Müjdat Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaya tanık olunca hemen yardıma koştuğunu anlattı.

Yaralı Gürler'i otobüse aldıktan bir süre sonra 112 Acil Servis ekiplerinin belirttiği yerde durduğunu ifade eden Soylu, "Sağlık ekipleri otobüste yaptığı kontrolde Gürler'in öldüğünü belirledi. Hastaneye yetiştirmek istedim ama olmadı. Hepimizin başına gelebilir. Ben yaralıyı almasaydım vicdanen rahatsız olurdum. O yüzden aldım vicdanım rahat. Daha sonra vefat ettiğini öğrendim." diye konuştu.