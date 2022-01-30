Krallığın davetine Türkiye'den icabet! Bahreyn ile ilişkilerinde yeni dönem başlıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşıyla görüşmek üzere Bahreyn Krallığı'na gidecek

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TÜRKİYE'nin körfez ülkeleri ile ilişkilerini güçlendirme hamlesi devam ediyor. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerde yeni bir döneme yelken açan Türkiye aynı hamleyi Bahreyn için de uygulamaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bahreyn'e ziyareti söz konusu. Mevlüt Çavuşoğlu, 30-31 Ocak tarihleri arasında Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani'nin davetine icabetle Bahreyn Krallığı'nı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani’nin davetine icabetle 30-31 Ocak 2022 tarihlerinde Bahreyn Krallığı'nı ziyaret edecektir. Ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilecek görüşmelerde Bahreyn’le ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.