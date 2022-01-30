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Üçüncü ittifak geliyor! HDP bildirgesinde resmen duyuruldu

Üçüncü ittifak geliyor! HDP bildirgesinde resmen duyuruldu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından parti meclisi toplantısının sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirgede üçüncü ittifak çalışmaları resmen açıklandı.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından 29 Ocak'ta gerçekleştirilen parti meclisi toplantısının sonuç bildirgesi yayımlandı. Açıklamada üçüncü ittifak vurgusu yapıldı. HDP'nin bildirgesinde, "HDP, iki seçeneğe karşı mücadele birliğini büyüterek üçüncü yolu güçlendirmeye ve Türkiye halklarına gerçek bir seçenek sunmaya yönelik çalışmalarını büyüterek sürdürmektedir" ifadesi kullanıldı.

"İttifak çalışmaları tarihi önemdedir"
HDP'nin siyasetin tüm alanlarında belirleyici olmaya ve yapılan hesapları bozmaya devam edeceği belirtilerek, "İlkeler ve değerler partisi olarak iktidar hesabı yapan tüm kesimlere demokratik, adil, özgürlükçü siyaseti her daim hatırlatıyor, iktidarcı anlayışların başarısız olacağını sokaktan sandığa kadar gösteriyoruz" ifadelerine yer verildi. HDP'nin ittifak çalışmalarını artıracağı vurgulanan bildirgede şunlar kaydedildi:

"Türkiye halkları iktidarı elde etmeye odaklanmış, milliyetçilik ve hamasette benzeşen iki seçeneğe mahkum değildir. Türkiye halklarının tarihsel sorunları olan Kürt sorunu, demokratikleşme ve ekonomik adalet sorunlarına karşı farklı reçeteleri olmayan iki seçenekle karşı karşıyayız. HDP, bu iki seçeneğe karşı mücadele birliğini büyüterek üçüncü yolu güçlendirmeye ve Türkiye halklarına gerçek bir seçenek sunmaya yönelik çalışmalarını büyüterek sürdürmektedir. Mücadele birliğini sağlayarak üçüncü yolun genişletilmesinde ittifak çalışmaları tarihi önemdedir. Ezilenlerin bir araya gelmesi, genişlemesi ve güçlenmesi, Türkiye halkları ve gelecek kuşaklar için en önemli hamle olacaktır."

Geçtiğimiz günlerde HDP'nin çağrısı ile bir araya gelen EMEP, TKP, TİP, TÖP, SMF ve halkevlerinin temsilcileri 3'üncü yol ittifakına ilişkin toplantı yapılmıştı.

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