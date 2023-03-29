Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti grubunda önemli açıklamalar(CANLI YAYIN)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Elektrik ve doğal gazda indirim

Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayında yüzde 15 indirime gidiyoruz. Sanayicilerimizin kullandığı doğal gaz tarifesinde nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz.

Emekli maaşlarının alt sınırını 7500 liraya yükselten düzenlemeden emekli oldukları için aylıkları düşük kalan 42 bin güvenlik korucumuzun da istifade etmesini sağladık. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini de 2 bin liraya çıkardık.

"Bir hadsizlik varsa cevabımızı vereceğiz"

14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla hayallerin hayata geçirilmesi kararı ile milletimizden destek istiyoruz. Milletin iradesi yine galip gelecek Türkiye aralıksız sürdüğü demokrasi yolcuğunu devam ettirecek.

Bir hadsizlik varsa cevabımızı vereceğiz. Yalanlarla milletimizin kafasını bulandırılmasına rıza göstermeyeceğiz. Asaletimizi koruyacağız ahlakın rehberliğinden sapmayacağız. Muhataplarımızın kendi çukurlarını bize çekmesine karşı çıkacağız.

"Bu durumdan rahatsızız"

Cumhurbaşkanlığı seçiminin, cumhurbaşkanlığı yardımcılıklarının bakanlıkların 'ne vereyim abime ya da seç beğen al mantığı' ile işporta tezgahına döndürülmesinden rahatsızız. Ülkemize verdiği zararın bedelini misli ile ödettiğimiz terör örgütlerinin peşine takılan siyaset anlayışını reddediyoruz. Terör örgütlerinin meşru aktör gibi sunulma gayretlerini kabul etmiyoruz.