Epstein olayında adı geçen Rixos'un sahibi Fettah Tamince konuştu

Dünyanın konuştuğu Jeffrey Epstein dosyalarında adı geçen Rixos Otelleri'nin sahibi Fettah Tamince konuştu. Epstein'in özel masözü ve asistanları için Rixos'ta "eğitim" adı altındaki konaklama organizasyonunu izah etti. Dubaili iş insanı Sultan bin Süleyman tarafından ayarlanan eğitim programıyla ilgili Fettah Tamince, "Sultan bin Süleyman benim arkadaşım, bir şey rica etti, biz de bunu uyguladık" dedi.

Jeffrey Epstein belgelerinde dikkat çeken bir Antalya detayı da yer aldı. Buna göre, eylemlerin baş sorumlusu Jeffrey Epstein'in, Fettah Tamince'nin sahibi olduğu Rixos Otelleri'nde kaldığı tespit edildi. İddialara göre Epstein, özel masözü ve asistanları için Rixos'ta "eğitim" adı altında konaklama organize etti.

EPSTEİN'DEN ÖZEL TEŞEKKÜR

7 Haziran 2017 tarihli bir e-postada, Rixos yetkilisi Sebla Soydan'ın Jeffrey Epstein'e yazdığı görülüyor. Yazışmalarda Epstein'in, "Sebla, sana ve Fettah'a teşekkürler. Bu onların ve benim hayatımı değiştirdi. Sana minnettarım" ifadelerine yer verdiği belirtiliyor.

FETTAH TAMİNCE BELGELER İÇİN KONUŞTU

Bu iddialar hem dünya hem de Türkiye gündemini meşgul ederken, gündemdeki isim Fettah Tamince, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında gazeteci Kenan Taş'a konuştu. Kenan Taş, Fettah Tamince'yle görüşmesini şu sözlerle anlattı;

-"Ben daha önce kendisiyle görüşmemiştim. Bu iddialardan sonra kendisine mesaj attım. Bu iddialar hakkında ne düşündüğünü sordum. Bana mesaj attı. Uçakta olduğunu ve akşam döneceğini söyledi. İndikten sonra ilk beni aradığını söyledi.

"SULTAN BİN SÜLEYMAN'IN NE KADAR ÖNEMLİ BİLİYOR MUSUN?"

'Siz bana ne sormak istiyorsunuz?' diye sordu. Ben de 'Epstein dosyalarındaki sizin adınızın geçtiği yerleri sormak istiyorum' dedim. 'Tam olarak neyi sormak istiyorsun?' dedi. Sultan bin Süleyman'ın size gönderdiği mail var dedim. 'Sen onun kim olduğunu biliyor musun?' dedi bana. Ben evet biliyorum dedim. 'Ne kadar önemli biri olduğunu biliyor musun?' dedi. Evet Fettah Bey biliyorum dedim.

KİM BU SULTAN BİN SÜLEYMAN?

Sultan bin Süleyman Dubaili bir iş adamı. Dünya konteyner ticaretinin yüzde 10'una sahip. Mal varlığı 20 milyar dolar rakamlarından olan bir isim. Dünyanın en büyük iş insanlarından biri. 'O benim arkadaşım, bir şey rica etti, biz de bunu uyguladık' dedi. Durumun bundan ibaret olduğunu söyledi.

"EPSTEİN'LE HİÇ BİR ARAYA GELMEDİM"

Peki siz 'Epstein' ile herhangi bir görüşme, mailleşme trafiğinde bulundunuz mu? dedim.

-Bu adamla hiç bir araya gelmedim. Hiçbir şekilde bir bağlantım, bir kontağım yoktur. O sebeple bunlarla hiçbir ilgimiz yoktur dedi.

-Süreç, sadece bizim yakın bir dostumuzun, benim önem verdiğim bir insanın bizden rica etmesiyle başlayan bir süreçtir dedi.

-Sultan'la bir ortaklığı olup olmadığını sordum. Ortaklığının olmadığını söyledi. Ama saygı duyduğunu, önemli bir iş insanı olduğunu belirtti. 'Yardımcınız Epstein'e gönderdiği mailde sizin de selamını iletiyor. Bunu siz mi söylediniz diye sordum. Kendisinin göndermediğini, yardımcısının her gün onlarca kişiyle görüştüğünü birinin selamını kendi adına alıp vermenin normal olduğunu söyledi.

"ÜZGÜN OLDUĞUMU BELİRTMEK İSTERİM"

Telefon görüşmesine gergin başladık, gergin devam ettik ama sonunda biraz daha sakinleşti. 'Benim bugüne kadar yaptıklarım ortadadır. Türkiye'de turizm açısından çalışan bir insanım. Dünyaya bir ürün üretiyoruz.