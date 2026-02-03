DEM Parti'den Bahçeli'nin gündeme oturan açıklamasına ilk yorum!

MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün partisinin grup toplantısında terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuştuğu sırada "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" dedi. DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine destek geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bu tespitler çok önemli ve değerli" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM'deki haftalık grup toplantısında konuştu. Bakırhan, Suriye hükümeti ve terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG arasında imzalanan mutabakata ilişkin ise şöyle konuştu:

"Sahada nasıl hayata geçtiğine de dönüp bakmak gerekir. İki tarafın da tam istediği gibi olmadı ama herkesin kazanabileceği bir metin. Direnişiyle bu uzlaşma metnine katkı sağlayan başka Kürt halkına, bütün kesimlere teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kalıcı ateşkesin sağlanması, basıkların durması en önemli kazanımdır. Sere Kaniye ve Afrin başta olmak üzere yerinden edilen Kürtlerin en kısa sürede yerlerine dönmelerini diliyoruz. Rojava, Kürtlerin göz bebeğidir. Kürt halkı ulusal birlik ruhunu tarihte hiç olmadığı kadar yukarı çekmiştir. Bu bilincin siyasi iradeye dönüşmesi için Kürt siyasetçilere büyük bir görev düşmektir. Zaman, 100 yıllık kölelik dayatmasına karşı 100 yıllık özgürlük kazandıracak Kürt ulusal birliğini sağlama zamanıdır.”

Suriye'deki anlaşmada, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın katkısının da olduğunu savunan Bakırhan, "Bugün Suriye'de Kürtler ve Araplar bir iç savaş içinde değilse, Suriye halkının hakları kabul edilmişse sayın Öcalan'ın adada gösterdiği tavırdan kaynaklıdır, kendisine teşekkür ediyoruz. Bugün bize düşen sayın Öcalan'ın sunduğu demokratik çözüm perspektifine sahip çıkmaktır. Katı merkeziyetçilik, ortak yaşamın zehridir" dedi.

Grup toplantısının ardından Tuncer Bakırhan’a MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” şeklindeki açıklamaları soruldu.

Bakırhan bu sözleri desteklediğini belirterek şunları söyledi:

“Bu tespitler çok önemli ve değerli. Sayın Bahçeli iktidar ortağıdır. Bu meselelerin muhattabı iktidardır.

İktidar, Bahçeli'nin bu değerli tespitleri için gecikmeden adım atmalıdır. Kimliğin, dilin ve kültürün tanınması, yerel demokrasinin güçlendirilmesi bir halkın kendini güvende ve evinde hissetmesinin yegane yoludur.

Bu talepler gerçekleşsin. Kayyum atanan başkanlar görevine döner. Eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve siyasi tutsaklar özgürleşir ve Türkiye’ye demokrasi gelir"

Bakırhan İmralı’ya gidiş var mı sorusuna ise, “İmralı heyetimiz her gidip geldikten sonra siyasi parti ve kurumlarla bir araya geliyor. Görüşme talebimiz var ama ne zaman olacağını bilmiyorum. Düşünce var.” şeklinde cevap verdi.