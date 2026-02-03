Devlet Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönene kadar kararımız nettir
MHP Lideri Devlet Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan için umut hakkı istedi. MHP grubundan konuşan Devlet Bahçeli Öcalan'ın verdiği sözleri tuttuğunu belirtip "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönene kadar kararımız nettir dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklama ile tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını Abdullah Öcalan'a da umut hakkı verilmesini istedi.
Devlet Bahçeli Öcalan'ın verdiği sözleri tuttuğunu belirtip şu cümleyi kurdu:
"Anadolu huzura, Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönene kadar kararımız nettir