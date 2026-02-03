Diyarbakır'da 13 gündür kayıp olan kadının cesedi bakın nerde bulundu

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde 21 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 45 yaşındaki Nimet Kılıç'ın cansız bedeni bulundu. 2 çocuk annesi Nimet Kılıç'ın cesedi köyün 2,5 kilometre uzaklığındaki dere yatağında bulundu.

Abone ol

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Kırsal Kubacık Mahallesi'ndeki evinden 21 Ocak'ta ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan, 2 çocuk annesi Nimet Kılıç için başlatılan arama çalışmasından bugün kötü haber geldi. AFAD, jandarma, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve bazı kurumlardan personelin katılımıyla mahalle kırsalı, kayalık ve sulak alanlarda yürütülen arama çalışmalarında, dron, iz takip ve kadavra köpekleri kullanıldı. Çalışmalara, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri de destek verdi.

Cesedi dereden çıktı

Ekiplerin çalışması sonucu kadının cansız bedeni köyün 2,5 kilometre uzaklığındaki dere yatağında bulundu. 45 yaşındaki kadının psikolojik rahatsızlıkları olduğu söylenmişti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kılıç’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Ölüm sebebi yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacak.

Sabah erkenden evden çıkmış...

Çınar'ın kırsal Kubacık Mahallesi'nde yaşayan Nimet Kılıç, 21 Ocak'ta saat 05.12'de evden ayrılmış, eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç, durumu önce komşularına daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, kadının bulunması için arama çalışması başlatmıştı. Ailesi de her yere Nimet Kılıç'ın kayıp ilanını asıp yardım istemişti.