Sapık Epstein'in FBI dosyasındaki 'dehşet verici' delil! Bir çocuğu istismar ederken...

ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) "Epstein Şeffaflık Yasası" uyarınca paylaştığı devasa veri setinde, Epstein'ın kişisel yaşamına ve suç teşkil eden eğilimlerine dair somut deliller gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Bu belgeler arasında yer alan ve bir delil poşeti üzerinde fotoğraflanan gümüş çerçeveli bir resim, dış basında (The Guardian, Sky News, People) "dehşet verici" olarak nitelendirildi.

Jeffrey Epstein'ın malikanesinde yapılan aramalarda ele geçirilen ve "Item #10" (10 Numaralı Parça) olarak etiketlenen gümüş çerçeveli fotoğraf, 2026 yılı başında sızdırılan belgelerle birlikte yeniden dünya gündemine oturdu. Fotoğrafta Epstein'ın küçük bir çocukla olan yakınlığı, davanın karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Paylaşılan görselde, bir kanıt masası üzerinde duran gümüş bir çerçeve görülüyor. Çerçevenin içindeki fotoğrafta: Jeffrey Epstein, küçük bir çocuğu kucağında tutarken veya ona çok yakın bir mesafede görülüyor. Fotoğraftaki çocuk, Epstein'ın kucağında veya hemen yanında oturuyor; basına sızan bazı analizlerde Epstein'ın çocuğun bacağını ısırır gibi yaptığı veya şakalaştığı anın dondurulduğu iddia ediliyor.

FBI dosyasında resmi kanıt

Görselin alt kısmındaki "Item #10" yazılı sarı etiket, bu fotoğrafın Epstein'ın Manhattan veya Palm Beach'teki evinden alınan resmi bir adli kanıt olduğunu tescilliyor.

Uluslararası medya kuruluşları, bu fotoğrafın Epstein'ın yatak odasının hemen dışında veya çok yakınında sergilendiğini belirtiyor. The Guardian, savcılık belgelerine dayanarak, Epstein'ın evlerinde bu tür "cinsel imalar içeren veya çocuklarla olan yakınlığını gösteren" fotoğrafların bir dekorasyon öğesi gibi sergilendiğini raporladı.

People Dergisi, 2025 Aralık ve 2026 Ocak aylarındaki haberlerinde, bu görsellerin Epstein'ın çocuk istismarı ağının ne kadar "normalleştirilmiş" bir parçası olduğunu vurguladı.

Prens Andrew ne yapıyor?

Epstein belgelerinde, ünvanları elinden alınan Prens Andrew Mountbatten-Windsor'a ait yeni fotoğraflar da yer aldı. Kamuoyuna yansıyan görüntülerde, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in üçüncü çocuğu olan Andrew'un, yüzü gizlenen bir kadının üzerinde çömelmiş şekilde kameraya baktığı görüldü. Yerde sırtüstü uzanan kadının hareketsiz olduğu değerlendiriliyor.