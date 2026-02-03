BIST 13.621
DOLAR 43,50
EURO 51,42
ALTIN 6.789,46

Epstein adasında Türk mankene "vahşice tecavüz" iddiası

|
Epstein adasında Türk mankene "vahşice tecavüz" iddiası

Epstein belgeleri ortaya döküldü. Dosyalardaki isimlerin açıklanmasının ardından bir Türk mankene de tecavüz edildiği öne sürüldü.

Epstein adasında Türk mankene "vahşice tecavüz" iddiası - Resim: 1

Dava dosyasında B.K olarak ismi geçen Türk kadının Epstein ve kız arkadaşı Ghislaine Maxwell çiftiyle bir mangal partisinde tanıştığı ve Maxwell’in yardımıyla “vahşice tecavüze uğradığı” belirtiliyor.

16
Epstein adasında Türk mankene "vahşice tecavüz" iddiası - Resim: 2

Tecavüz ardından kadını timsahların bulunduğu büyük bir su birikintisinin yanına götürerek ve timsahlara atmakla tehdit edildiği belgelere yansıyanlar arasında…

26
Epstein adasında Türk mankene "vahşice tecavüz" iddiası - Resim: 3

Karayipler’de Epstein’e ait olan adaya sadece özel davetli isimlerin girebildiği biliniyor.

36
Epstein adasında Türk mankene "vahşice tecavüz" iddiası - Resim: 4

Adaya götürülen çocuk ve kadınların ünlü siyasilerle cinsel ilişkiye zorlandığı ve öldürüldüğüne dair yeni belgelerin ortaya çıkması tüm dünyada infiale neden oldu.

46