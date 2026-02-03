Epstein adasında Türk mankene "vahşice tecavüz" iddiası
Epstein belgeleri ortaya döküldü. Dosyalardaki isimlerin açıklanmasının ardından bir Türk mankene de tecavüz edildiği öne sürüldü.
Dava dosyasında B.K olarak ismi geçen Türk kadının Epstein ve kız arkadaşı Ghislaine Maxwell çiftiyle bir mangal partisinde tanıştığı ve Maxwell’in yardımıyla “vahşice tecavüze uğradığı” belirtiliyor.
Tecavüz ardından kadını timsahların bulunduğu büyük bir su birikintisinin yanına götürerek ve timsahlara atmakla tehdit edildiği belgelere yansıyanlar arasında…
Karayipler’de Epstein’e ait olan adaya sadece özel davetli isimlerin girebildiği biliniyor.
Adaya götürülen çocuk ve kadınların ünlü siyasilerle cinsel ilişkiye zorlandığı ve öldürüldüğüne dair yeni belgelerin ortaya çıkması tüm dünyada infiale neden oldu.