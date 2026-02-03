BIST 13.869
DOLAR 43,49
EURO 51,43
ALTIN 6.910,82
POLİTİKA

Cevdet Yılmaz'dan yeni anayasa çalışmalarına ilişkin açıklama



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza çalışmalarımızla ilgili belli konuları arz ediyoruz. Kendisine toplu bir sunum gerçekleştireceğiz yakın süreçte." bilgisini paylaştı.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. TBMM Anayasa Komisyonunun çalışmalarına devam ettiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bir politika çerçevesi oluşturuyoruz. Anayasa çalışmalarında tabii esas görev Meclis'in. Bu konuların Meclis'te tartışılmasına uygun bir ortam oluşursa AK Parti olarak hazırlıklarımızı mutfakta tamamlamaya çalışıyoruz. Epeyce de bir mesafe aldık. Bu işin Meclis'te başlaması lazım ki anlamlı bir çalışma yapılabilsin. MHP çalışmasını bitirmişti, biz de yoğun bir şekilde çalışıyoruz ama nihai bir takvim veremeyiz henüz bu aşamada. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza çalışmalarımızla ilgili belli konuları arz ediyoruz. Kendisine toplu bir sunum gerçekleştireceğiz yakın süreçte."

Enflasyon verilerini değerlendirdi

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada ise, ocak ayında ücret ve fiyat güncellemelerinin yanı sıra olumsuz mevsim koşullarının etkisiyle tüketici fiyatlarındaki aylık artışın yüzde 4,84 oranında gerçekleştiğini, yıllık enflasyonun ise yüzde 30,65 düzeyine gerilediğini belirtti.

Ocak ayı enflasyonunda gıda ve hizmet kalemleri ön plana çıkarken, özellikle dönemsel arz koşullarına bağlı olarak yükselen taze sebze ve meyve fiyatlarının gıda fiyatlarındaki artışta önemli rol oynadığını ifade eden Yılmaz, temel mal enflasyonunun ise aylık bazda ılımlı seyrini sürdürdüğünü, yıllık yüzde 17,45 seviyesine indiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dönemsel gelişmeler enflasyon üzerinde kısa süreli olumlu veya olumsuz etki yapabilme potansiyeline sahip olsa da programımızın ana istikameti ve rotası ülkemizi tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır.

Bu amaç doğrultusunda para, maliye ve gelirler politikalarımızı etkin ve koordineli bir şekilde yürütüyor, dezenflasyon sürecini destekleyen yapısal reformlarımızı hızlandırıyoruz. Talepte dengelenme, fiyatlama davranışlarında normalleşme ve beklentilerde iyileşmenin yanı sıra gıda, sosyal konut, lojistik, enerji ve beşeri sermayeye yönelik arz yönlü politikalarımızla enflasyondaki düşüşü desteklemeye devam edeceğiz."

