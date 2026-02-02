''Epstein Adası'ndaki Türk çocuk'' iddiası gündemi sarstı! Gerçek bambaşka çıktı
Yeni yayımlanan Epstein doyalarının ardından sosyal medyada yeniden dolaşıma sokulan bir video büyük tepki topladı. ''Epstein Adası'nda işkence gören Türk çocuk'' iddiasıyla paylaşılan görüntülere ilişkin iletişim Başkanlığı'ndan net bir yalanlama geldi. Görüntülerin 2021 yılında Brezilya'da yaşanan eski bir olaya ait olduğu ve Türkiye ile hiçbir bağlantısının bulunmadığı açıklandı. İşte detaylar...
Epstein dosyaları sonrası yeniden gündeme gelen ve ''Türk çocuk'' iddiasıyla paylaşılan görüntülerle ilgili resmi açıklama, sosyal medyada yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. İşte detaylar...
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgeler deyim yerindeyse dünyada deprem etkisi oluşturdu.
GÖRÜNTÜLER İNFİALE SEBEP OLDU
Dosyaların tek tek ifşa olmasının ardından bazı sosyal medya hesaplarında "İşkence gören Türk çocuk 'özür dilerim Arthur' diyor" iddiasıyla paylaşılan görüntüler ise kamuoyunda infiale neden oldu.
CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuyla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "İddiaya konu görüntüler, Ocak 2021 tarihinde Brezilya basınına yansıyan eski bir olaya aittir. Brezilya basınında yer alan haberlerde, olayın Mato Grosso do Sul eyaletinde bir babanın çocuğuna yönelik şiddet vakası olduğu belirtilmiş; çocuğun da Portekizce konuştuğu anlaşılmıştır.
Bu görüntülerin Türkiye veya Türk bir çocukla ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu içerik daha önce de gündeme getirilmiş, Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından yalanlanmıştır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik, eski ve bağlamından koparılmış görüntülerin yeniden dolaşıma sokulması kasıtlı bir dezenformasyon girişimidir. Bu tarz asılsız iddialara karşı hassas ve dikkatli olunması rica olunur" ifadeleri yer aldı.