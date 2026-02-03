Sapık Epstein'in sapkın adası görüntülendi! Her detayı mide bulandırıcı
Dünya, ABD Adalet Bakanlığı'nın Epstein soruşturması kapsamında paylaştığı 3 milyonu aşkın belgeyi konuşurken, dosyalarda ismi geçen isimler herkesi şaşırtıyor. Dünyanın konuştuğu ve içinde akılamaz istismar ve fuhuş ağı kurulan pedofili Epstein'in kabus adasına ait görüntüler yeniden gündeme geldi. Fotoğraflarda yer alan dişçi koltuğu, yatak odası, banyo ve bazı materyaller dikkat çekti.
ABD'deki Jeffrey Epstein’in çocukları sistematik biçimde istismar ettiği, bunu uluslararası bir ağ içinde sürdürdüğü ve bu ağın siyaset, sermaye ve hukukla temas hâlinde olduğu iddiaları uzun zamandır gündemdeydi.
ABD Adalet Bakanlığı’nın altı haftalık gecikmenin ardından ve sansürlü şekilde kamuoyuna sunduğu, pedofili suçlamalarıyla bilinen Jeffrey Epstein’e ait 3 milyonu aşkın belge ile binlerce video ve 100 binden fazla fotoğraf, gündemi adeta sarstı.
Temsilciler Meclisi Denetim Komitesindeki Demokratlar, Epstein'e ait olduğu belirtilen adaya ilişkin görselleri ve videoları paylaştılar.
Paylaşılan görsellerde, adadaki çeşitli ortamlara ilişkin detaylar dikkatlerden kaçmadı.