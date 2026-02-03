BIST 13.869
DOLAR 43,49
EURO 51,43
ALTIN 6.910,82
Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti

Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TUR" uçağıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de Suudi Arabistan'a gitti.

4 ŞUBAT'TA MISIR'A GİDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad ziyaretinin ardından 4 Şubat'ta Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek.

