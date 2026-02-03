BIST 13.780
İsrail askerleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 8, Kalkilya kentinde 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın birçok bölgesine baskın düzenledi.

Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'nda bazı evlere baskın yapan İsrail askerleri, 3 Filistinliyi darbederek yaraladı.

İsrail askerleri, Nablus'taki baskınlarda 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

Öte yandan İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Kalkilya kentine düzenlediği baskında, aralarında bir kadın ile kızının da bulunduğu 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun baskınlar sırasında çok sayıda evde arama yaptığı, evlerin içindeki eşyaları dağıttığı belirtildi.

