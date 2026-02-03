Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Tüketici fiyatları bazında ocakta en yüksek fiyat artışı yüzde 57,08 ile hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı ürününde gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 7,64 ile kadın ve kız çocuk giysileri olarak belirlendi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı ürünündeki fiyat artışını yüzde 51,58 ile "meyvesi yenen sebzeler, taze veya soğutulmuş (domates, biber, salatalık, kabak vb.)" ve yüzde 33,09 ile 'yeşil baklagil sebzeleri, taze veya soğutulmuş' kategorileri izledi izledi.

Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 32,29 ile ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler, yüzde 30,87 ile havale ücretleri, yüzde 26,98 ile hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı ve yüzde 25,25 ile geçiş ücretleri yer aldı.

TAZE SEBZELER EN ÇOK UCUZLAYANLAR LİSTESİNDE İLKK SIRADA

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 7,64 ile kadın ve kız çocuk giysilerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 6,28 ile bebek giysileri (0-2 yaş), yüzde 3,05 ile erkek ayakkabıları, yüzde 3,01 ile erkek ve erkek çocuk giysileri, yüzde 3,01 ile bebek ve çocuk ayakkabıları, yüzde 2,67 ile hurma, incir ve tropikal meyveler (taze) takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ocakta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı 57,08

Meyvesi yenen sebzeler, taze veya soğutulmuş (domates, biber, salatalık, kabak vb.) 51,58

Yeşil baklagil sebzeleri, taze veya soğutulmuş 33,09

Ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler 32,29

Havale ücretleri 30,87

Hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı 26,98

Geçiş ücretleri 25,25

Buz, dondurma ve buzlu şerbet (sorbe) 18,4

Veterinerlik ve ev hayvanları için diğer hizmetler 17,39

Sürücü kursları, araç muayene, emisyon ölçüm ücreti vb. hizmetler 16

Ocakta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Kadın ve kız çocuk giysileri -7,64

Bebek giysileri (0-2 yaş) -6,28

Erkek ayakkabıları -3,05

Erkek ve erkek çocuk giysileri -3,01

Bebek ve çocuk ayakkabıları -3,01

Hurma, incir ve tropikal meyveler, taze -2,67

Spor ekipmanları -2,4

Kadın ayakkabıları -2,19

Ev hayvanları ve diğer evcil hayvanlar için ürünler -1,83

Hareket ve günlük yaşam için yardımcı ürünler -1,71