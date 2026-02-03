BIST 13.869
DOLAR 43,49
EURO 51,43
ALTIN 6.910,82
HABER /  SPOR

Transfer resmen duyuruldu! Beşiktaş Junior Olaitan'ı kadrosuna katıyor

Transfer resmen duyuruldu! Beşiktaş Junior Olaitan'ı kadrosuna katıyor

Beşiktaş'ın Göztepe'de forma giyen 23 yaşındaki Junior Olaitan'ı kadrosuna katıyor. Olaitan sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecek.

Abone ol

Beşiktaş'ın, transfer görüşmelerinde bulunduğu 23 yaşındaki Göztepeli futbolcu Junior Olaitan, bugün İstanbul'a gelecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Junior Olaitan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir. Olaitan'ı taşıyan uçak bugün 14.30'da İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş, on numara ve sol kanatta oynayabilen 23 yaşındaki Beninli için Göztepe ile 7 milyon Euro dolayında bir bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

Siyah-beyazlılar, Junior Olaitan ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Göztepe Junior Olaitan'ı Grenoble'dan 850 bin Euro bedelle transfer etmişti. Beninli orta saha, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 18 maçta 2 gol kaydetti.

Beşiktaş daha önce Aston Villa’dan defans oyuncusu Yasin Özcan ve Inter’den orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'yi transfer etmişti.

Tammy Abraham, Demir Ege Tıknaz, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Jonas Svensson, Mert Günok, Élan Ricardo, Arda Kılıç ve David Jurásek takımdan ayrılan isimler olmuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Galatasaray'dan transferde Bundesliga sürprizi! Oyuncu ile anlaşma tamam sırada kulübü var
Foto Galeri Galatasaray'dan transferde Bundesliga sürprizi! Oyuncu ile anlaşma tamam sırada kulübü var Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Altında son 16 yılın en iyisi! Yatırımcısı yaşadı
Altında son 16 yılın en iyisi! Yatırımcısı yaşadı
Mehmet Şimşek'ten ocak ayı enflasyonuna ilişkin açıklama
Mehmet Şimşek'ten ocak ayı enflasyonuna ilişkin açıklama
Sanayi sektörü temsilcileri 100 milyar liralık finansman paketi için ne dedi?
Sanayi sektörü temsilcileri 100 milyar liralık finansman paketi için ne dedi?
Çorum'u sarsan kesik baş haberi! Katil tanıdık çıktı kayıp kafa bakın nerede bulundu
Çorum'u sarsan kesik baş haberi! Katil tanıdık çıktı kayıp kafa bakın nerede bulundu
Garanti BBVA'dan gençlere yönelik yeni fikir yarışması
Garanti BBVA'dan gençlere yönelik yeni fikir yarışması
Süreç raporu için 5. toplantı yarın
Süreç raporu için 5. toplantı yarın
Alperen Şengün'ü üzdüler: Benim için hayal kırıklığıydı
Alperen Şengün'ü üzdüler: Benim için hayal kırıklığıydı
Motorine gelecek rekor zam son anda düştü! Bu gece yarısı zam var
Motorine gelecek rekor zam son anda düştü! Bu gece yarısı zam var
Çimsa'dan ihracata yaklaşık 1,5 milyar dolarlık katkı
Çimsa'dan ihracata yaklaşık 1,5 milyar dolarlık katkı
HDI Sigorta'dan yeni sponsorluk projesi
HDI Sigorta'dan yeni sponsorluk projesi
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
3 ülke lideri için talimat! Macron, Venezuela operasyonuna mı özendi?
3 ülke lideri için talimat! Macron, Venezuela operasyonuna mı özendi?