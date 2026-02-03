Transfer resmen duyuruldu! Beşiktaş Junior Olaitan'ı kadrosuna katıyor

Beşiktaş'ın Göztepe'de forma giyen 23 yaşındaki Junior Olaitan'ı kadrosuna katıyor. Olaitan sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Junior Olaitan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir. Olaitan'ı taşıyan uçak bugün 14.30'da İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş, on numara ve sol kanatta oynayabilen 23 yaşındaki Beninli için Göztepe ile 7 milyon Euro dolayında bir bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

Siyah-beyazlılar, Junior Olaitan ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Göztepe Junior Olaitan'ı Grenoble'dan 850 bin Euro bedelle transfer etmişti. Beninli orta saha, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 18 maçta 2 gol kaydetti.

Beşiktaş daha önce Aston Villa’dan defans oyuncusu Yasin Özcan ve Inter’den orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'yi transfer etmişti.

Tammy Abraham, Demir Ege Tıknaz, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Jonas Svensson, Mert Günok, Élan Ricardo, Arda Kılıç ve David Jurásek takımdan ayrılan isimler olmuştu.