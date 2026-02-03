BIST 13.869
DOLAR 43,49
EURO 51,43
ALTIN 6.910,82
HABER /  EKONOMİ

Mehmet Şimşek'ten ocak ayı enflasyonuna ilişkin açıklama

Mehmet Şimşek'ten ocak ayı enflasyonuna ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayı enflasyonunda, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurların belirleyici olduğunu bildirerek, "Arz yönlü adımlarla desteklenen dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Abone ol

Şimşek, NSosyal hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Enflasyona etki eden unsurlara işaret eden Şimşek, "Ocak ayı enflasyon gerçekleşmesinde, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurlar belirleyici oldu. Aylık enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 30,7'ye geriledi." değerlendirmesinde bulundu.

Kira enflasyonu azaldı

Şimşek, yıllık hizmet enflasyonundaki düşüşün 21 aydır aralıksız devam ettiğine, temel mal enflasyonunun yüzde 17,4 ile ılımlı seyrini sürdürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yıllık kira enflasyonu ise bir önceki yılın aynı ayına göre 44 puan azaldı. Ocak ayına özgü faktörlerin, enflasyonun ana eğilimi üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını öngörüyoruz. Arz yönlü adımlarla desteklenen dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Böylece enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve fiyatlama davranışlarındaki katılıkların azalmasını bekliyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Sanayi sektörü temsilcileri 100 milyar liralık finansman paketi için ne dedi?
Sanayi sektörü temsilcileri 100 milyar liralık finansman paketi için ne dedi?
Çorum'u sarsan kesik baş haberi! Katil tanıdık çıktı kayıp kafa bakın nerede bulundu
Çorum'u sarsan kesik baş haberi! Katil tanıdık çıktı kayıp kafa bakın nerede bulundu
Garanti BBVA'dan gençlere yönelik yeni fikir yarışması
Garanti BBVA'dan gençlere yönelik yeni fikir yarışması
Süreç raporu için 5. toplantı yarın
Süreç raporu için 5. toplantı yarın
Alperen Şengün'ü üzdüler: Benim için hayal kırıklığıydı
Alperen Şengün'ü üzdüler: Benim için hayal kırıklığıydı
Motorine gelecek rekor zam son anda düştü! Bu gece yarısı zam var
Motorine gelecek rekor zam son anda düştü! Bu gece yarısı zam var
Çimsa'dan ihracata yaklaşık 1,5 milyar dolarlık katkı
Çimsa'dan ihracata yaklaşık 1,5 milyar dolarlık katkı
HDI Sigorta'dan yeni sponsorluk projesi
HDI Sigorta'dan yeni sponsorluk projesi
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
3 ülke lideri için talimat! Macron, Venezuela operasyonuna mı özendi?
3 ülke lideri için talimat! Macron, Venezuela operasyonuna mı özendi?
TÜİK açıkladı! 2026 Ocak ayı enflasyonu beklentinin üstünde çıktı
TÜİK açıkladı! 2026 Ocak ayı enflasyonu beklentinin üstünde çıktı
Rıdvan Dilmen açıkladı: Yüzde 51'le şampiyon olur
Rıdvan Dilmen açıkladı: Yüzde 51'le şampiyon olur