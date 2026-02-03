BIST 13.822
Terörsüz Türkiye anketinde çarpıcı sonuç! CHP'li seçmen ankete damga vurdu

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla başlayan ve oldukça büyük bir yol katedilen Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çeken bir ankete imza atıldı. Asal Araştırma, katılımcılara "Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili genel kanaatiniz nedir?" sorusunu yöneltti. Ankette CHP'li seçmenlerinin çoğunun süreci olumlu olarak görmesi dikkatlerden kaçmadı.

Asal Araştırma, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çeken bir ankete imza attı. Ankette katılımcılara, "Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili genel kanaatiniz nedir?" sorusunu yöneltti.

Ankette genel toplamda katılımcıların yüzde 56,6'sı sürecimi olumlu olarak değerlendirirken, yüzde 32,7'si olumsuz, yüzde 10,7'si ise soruya cevap vermek istemedi.

CHP'Lİ SEÇMENİN ÇOĞU SÜRECİ OLUMLU GÖRÜYOR

Sürece ilişkin ilişkin yapılan değerlendirmeler katılımcıların siyasi görüşüne göre de ayrıldı. CHP'li seçmeninin yüzde 46,5'lik bir kısmının süreci olumlu olarak görmesi dikkatlerden kaçmadı.

Terörsüz Türkiye anketinde çarpıcı sonuç! CHP'li seçmen ankete damga vurdu - Resim: 0

Ankette katılanların 14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçiminde oy verilen partiye göre dağılımı şu şekilde;

AK Parti - Olumlu: 77,7 Olumsuz: 11,5 Cevap yok: 10
CHP - Olumlu: 46,5 Olumsuz: 41,4 Cevap yok: 12,1
MHP - Olumlu: 76,0 Olumsuz: 15,0 Cevap yok: 9,0
DEM Parti - Olumlu: 73,0 Olumsuz: 21,5 Cevap yok: 5,5
İYİ Parti - Olumlu: 17,8 Olumsuz: 72,0 Cevap yok: 10
Diğer Parti: Olumlu: 49,0 Olumsuz: 34,6 Cevap yok: 16

BAHÇELİ'DEN ÇARPICI SÖZLER!

Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Terörsüz Türkiye süreci hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın verdiği sözleri tuttuğunu söyleyen Bahçeli, Bahçeli, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönene kadar kararımız nettir" diye konuştu.

