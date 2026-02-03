Simpson kehaneti ve Epstein ayrıntısı! Geleceği "içerden" biliyor olabilir mi?

Amerikan animasyon komedi dizisi The Simpson'ın yaratıcısı Matt Groening'in adı da Epstein belgelerinde yer aldı. Epstein ile yakın ilişkisi olduğu belirtilen Groening'in dizisindeki sözde kehanetlerin "bir öngörü değil bir mesaj" olup olmadığı tartışma yarattı.

Amerikan animasyon komedi dizisi The Simpsons ya da Simpsonlar, 37 sezondur işlediği konularla dikkatleri üzerine çekerken kimi zaman yaptığı “kehanetlerle” gündeme oturdu. Ancak, "Simpsonlar nasıl bildi" sorusunun yerini “Simpsonlar içerden mi bilgi alıyordu” alabilir. Zira bu sorulara yanıtlar beklenmedik bir yerde, Epstein belgelerinde olabilir.

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı pedofili milyarder Jeffrey Epstein davasıyla ilgili belgelerde dizinin yaratıcısı Matt Groening'in de adı geçiyor. Groening'in adı sadece belgelerde değil, Epstein'in yanında çalışmış, istismara uğramış ve intihar etmiş Virginia Giuffre tarafından da zikrediliyor.

Giuffre daha önce verdiği ifadelerde Epstein ile Matt Groening'in arkadaş olduklarını iddia etmiş, “Jeffrey bir keresinde bir özel jette Matt'in ayaklarına masaj yapmamı istemişti. Matt de gülerek kardeşim ve babam için Bart ve Homer'in çizimlerini yaptı.” ifadelerini kullanmıştı.

2019'da da gündeme gelen bu iddialar Epstein belgelerinin yayınlanmaya başlamasıyla tekrar alevlenmiş ve “Simpsonlar kehanette mi bulunuyor yoksa bir geleceğe dair bir mesaj mı veriyor” sorusunu gündeme getirdi.

Şimdiye kadar yayınlanmış bölümler tekrar incelenirken dizinin 3 Aralık 2000 tarihinde yayınlanan, 12. sezon 6. bölümü “The Computer Wore Menace Shoes”da yer alan "Bir yerlerdeki bir adada yaşayan bazı ürkütücü tipler gizlice dünyayı yönetiyor. (Some crazy creeps on an island somewhere are secretly running the world.) mesajı soru işaretleri yarattı.

Bu “ada” göndermesinin Epstein’in özel adasına bir gönderme olup olmadğı tartışma yaratırken dizideki diğer “kehanetlerin" bir gönderme olup olmadığı da merak konusu oldu.