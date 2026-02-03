BIST 13.771
DOLAR 43,50
EURO 51,32
ALTIN 6.875,05
HABER /  GÜNCEL

Özgür Özel depremde ölenlerin mezarlarını ziyaret etti

Özgür Özel depremde ölenlerin mezarlarını ziyaret etti

Kahramanmaraş’ta mezarlıkları ziyaret etti. Depremzedelerle bir araya gelen Özel, dualar edilip karanfiller bırakılmasının ardından sivil toplum kuruluşlarıyla görüşerek temaslarını sürdürdü.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş’ta, 6 Şubat 2023’teki depremlerde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etti.

Milletvekilleri ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da eşlik ettiği CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilk olarak Kapıçam Şehir Mezarlığı’na geçti. Özel, burada depremde yakınlarını kaybedenlerle bir araya geldi. Kuran-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından Özel, beraberindekilerle depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileyen Özgür Özel, daha sonra Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’na geçip sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Grup Toplantısı'nda konuşacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır'da 13 gündür kayıp olan kadının cesedi bakın nerde bulundu
Diyarbakır'da 13 gündür kayıp olan kadının cesedi bakın nerde bulundu
Akbank'tan 2025'te 57 milyar 224 milyon lira konsolide net kar
Akbank'tan 2025'te 57 milyar 224 milyon lira konsolide net kar
Simpson kehaneti ve Epstein ayrıntısı! Geleceği "içerden" biliyor olabilir mi?
Simpson kehaneti ve Epstein ayrıntısı! Geleceği "içerden" biliyor olabilir mi?
Ekmeğe zam mı geliyor? En yetkili isim açıkladı
Ekmeğe zam mı geliyor? En yetkili isim açıkladı
Fenerbahçe taraftarına Kante şoku
Fenerbahçe taraftarına Kante şoku
Gazze Sınır kapısında herkesin kalbini kıran sahne
Gazze Sınır kapısında herkesin kalbini kıran sahne
Epstein belgelerinde adı geçen Norveç'in Amman Büyükelçisi Juul görevden uzaklaştırıldı
Epstein belgelerinde adı geçen Norveç'in Amman Büyükelçisi Juul görevden uzaklaştırıldı
Sapık Epstein'in FBI dosyasındaki 'dehşet verici' delil! Bir çocuğu istismar ederken...
Sapık Epstein'in FBI dosyasındaki 'dehşet verici' delil! Bir çocuğu istismar ederken...
Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Burş: "Refah'tan dün yalnızca 5 hasta çıkış yaptı"
Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Burş: "Refah'tan dün yalnızca 5 hasta çıkış yaptı"
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Baba-oğul arasında başlayan tartışma çok korkunç bitti
Baba-oğul arasında başlayan tartışma çok korkunç bitti
Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 finans kuruluşuna yetki verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 finans kuruluşuna yetki verdi