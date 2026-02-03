BIST 13.771
DOLAR 43,50
EURO 51,32
ALTIN 6.875,05
HABER /  EKONOMİ

Ekmeğe zam mı geliyor? En yetkili isim açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ekmeğe zam mı geliyor? En yetkili isim açıkladı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatında bir değişiklik olmayacağını bildirdi. Balcı, yeni fiyatın mart ayında belli olacağını söyledi.

Abone ol

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan ayında ekmek fiyatında bir değişiklik olmayacağını, ramazan pidesinin ise Türkiye genelinde, geçen seneye oranla yüzde 23 artışla kilogramı azami 100 liradan satışa sunulacağını söyledi.

Ekmeğin yeni fiyatı mart ayında belirlenecek

İşçilik ve işletme maliyetlerinin artmasına rağmen bu yıl ocak ayında ekmek fiyatlarında bir değişiklik olmadığını belirten Balcı, "İşçilik ücretlerinin arttığı biliniyor, işletme giderlerimizde artış var. Fırıncı esnafı olarak ramazan ayında da ekmek fiyatında bir değişiklik olmayacağını ifade etmek istiyoruz. Azami olan kilogram fiyatı 75 liradan satılmaya devam edecek." diye konuştu.

Balcı, ekmek fiyatlarında şubatta da değişiklik olmayacağının altını çizerek, mart ayının sonlarına doğru enflasyonu ve halkın alım gücünü göz önünde bulundurarak Ticaret Bakanlığıyla "en makul fiyatı" belirleyeceklerini bildirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe taraftarına Kante şoku
Fenerbahçe taraftarına Kante şoku
Gazze Sınır kapısında herkesin kalbini kıran sahne
Gazze Sınır kapısında herkesin kalbini kıran sahne
Epstein belgelerinde adı geçen Norveç'in Amman Büyükelçisi Juul görevden uzaklaştırıldı
Epstein belgelerinde adı geçen Norveç'in Amman Büyükelçisi Juul görevden uzaklaştırıldı
Sapık Epstein'in FBI dosyasındaki 'dehşet verici' delil! Bir çocuğu istismar ederken...
Sapık Epstein'in FBI dosyasındaki 'dehşet verici' delil! Bir çocuğu istismar ederken...
Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Burş: "Refah'tan dün yalnızca 5 hasta çıkış yaptı"
Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Burş: "Refah'tan dün yalnızca 5 hasta çıkış yaptı"
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Baba-oğul arasında başlayan tartışma çok korkunç bitti
Baba-oğul arasında başlayan tartışma çok korkunç bitti
Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 finans kuruluşuna yetki verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 finans kuruluşuna yetki verdi
HÜRJET, İspanya ihracatıyla uluslararası pazarların kapısını açtı
HÜRJET, İspanya ihracatıyla uluslararası pazarların kapısını açtı
Epstein dosyaları sonrası X'te konuşulan film: Eyes Wide Shut filmi ne anlatıyor?
Epstein dosyaları sonrası X'te konuşulan film: Eyes Wide Shut filmi ne anlatıyor?
Devlet Bahçeli bombası! Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönene kadar...
Devlet Bahçeli bombası! Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönene kadar...
Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti
Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti