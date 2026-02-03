Ekmeğe zam mı geliyor? En yetkili isim açıkladı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatında bir değişiklik olmayacağını bildirdi. Balcı, yeni fiyatın mart ayında belli olacağını söyledi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan ayında ekmek fiyatında bir değişiklik olmayacağını, ramazan pidesinin ise Türkiye genelinde, geçen seneye oranla yüzde 23 artışla kilogramı azami 100 liradan satışa sunulacağını söyledi.

Ekmeğin yeni fiyatı mart ayında belirlenecek

İşçilik ve işletme maliyetlerinin artmasına rağmen bu yıl ocak ayında ekmek fiyatlarında bir değişiklik olmadığını belirten Balcı, "İşçilik ücretlerinin arttığı biliniyor, işletme giderlerimizde artış var. Fırıncı esnafı olarak ramazan ayında da ekmek fiyatında bir değişiklik olmayacağını ifade etmek istiyoruz. Azami olan kilogram fiyatı 75 liradan satılmaya devam edecek." diye konuştu.

Balcı, ekmek fiyatlarında şubatta da değişiklik olmayacağının altını çizerek, mart ayının sonlarına doğru enflasyonu ve halkın alım gücünü göz önünde bulundurarak Ticaret Bakanlığıyla "en makul fiyatı" belirleyeceklerini bildirdi.