BIST 13.780
DOLAR 43,50
EURO 51,30
ALTIN 6.883,32
HABER /  GÜNCEL

Bakan Göktaş'tan "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı"na ilişkin paylaşım

Bakan Göktaş'tan "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı"na ilişkin paylaşım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocuklarımızın çevrim içi ortamlarda güvenle var olmalarını sağlamak ve karşılaşabilecekleri her türlü riskten korumak en temel önceliğimiz." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan, 2026-2030 dönemini kapsayan "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı"na ilişkin paylaşımda bulundu.

Göktaş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın çevrim içi ortamlarda güvenle var olmalarını sağlamak ve karşılaşabilecekleri her türlü riskten korumak en temel önceliğimiz. Bu anlayışla, onların yüksek yararını merkeze alan politikalar üretmeye, daha güvenli, sağlıklı ve güçlü bir dijital ekosistem inşa etmeye devam edeceğiz. Çocuklarımız, ailelerimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun."

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail askerleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail askerleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı
Sarıyer açıklarında 2 gün önce karaya oturan kargo gemisinde son durum
Sarıyer açıklarında 2 gün önce karaya oturan kargo gemisinde son durum
Van'da kar küreme aracı devrildi: 2 kişi öldü
Van'da kar küreme aracı devrildi: 2 kişi öldü
Özgür Özel depremde ölenlerin mezarlarını ziyaret etti
Özgür Özel depremde ölenlerin mezarlarını ziyaret etti
Diyarbakır'da 13 gündür kayıp olan kadının cesedi bakın nerde bulundu
Diyarbakır'da 13 gündür kayıp olan kadının cesedi bakın nerde bulundu
Akbank'tan 2025'te 57 milyar 224 milyon lira konsolide net kar
Akbank'tan 2025'te 57 milyar 224 milyon lira konsolide net kar
Simpson kehaneti ve Epstein ayrıntısı! Geleceği "içerden" biliyor olabilir mi?
Simpson kehaneti ve Epstein ayrıntısı! Geleceği "içerden" biliyor olabilir mi?
Ekmeğe zam mı geliyor? En yetkili isim açıkladı
Ekmeğe zam mı geliyor? En yetkili isim açıkladı
Fenerbahçe taraftarına Kante şoku
Fenerbahçe taraftarına Kante şoku
Gazze Sınır kapısında herkesin kalbini kıran sahne
Gazze Sınır kapısında herkesin kalbini kıran sahne
Epstein belgelerinde adı geçen Norveç'in Amman Büyükelçisi Juul görevden uzaklaştırıldı
Epstein belgelerinde adı geçen Norveç'in Amman Büyükelçisi Juul görevden uzaklaştırıldı
Sapık Epstein'in FBI dosyasındaki 'dehşet verici' delil! Bir çocuğu istismar ederken...
Sapık Epstein'in FBI dosyasındaki 'dehşet verici' delil! Bir çocuğu istismar ederken...