BIST 13.845
DOLAR 43,48
EURO 51,30
ALTIN 6.877,50
HABER /  GÜNCEL

Kilitli garajdan gizli laboratuvar çıktı: Polis baskınında biyolojik materyal izleri

Kilitli garajdan gizli laboratuvar çıktı: Polis baskınında biyolojik materyal izleri

Federal polis, ABD'de bir eve baskın düzenledi. Baskında evin kilitli garajından ne olduğu bilinmeyen sıvılar çıktı. Sıvılardan numuneler alındı ve ne olduklarının araştırılması için FBI laboratuvarlarına gönderildi.

Abone ol

ABD'nin Las Vegas şehrinde bir eve operasyon düzenlendi. Eve yapılan baskında garajın kilitli olduğu fark edildi. FBI, garaja girdiğinde 'olası biyolojik materyal' izlerine rastladı. Garajda bilinmeyen sıvılar vardı. Tüplerin içinde yer alan sıvıların bazıları ise buzdolaplarında bulunuyordu.

Soruşturmanın "son derece karmaşık" ve çok sayıda kurumun katılımıyla yürütüldüğünün belirtildiği açıklamada, ilk değerlendirmelere göre bulguların herhangi bir tehdit oluşturmadığı ifade edildi.

1000'den fazla numune toplandığı ve FBI laboratuvarlarına gönderildiği bildirildi. Ancak hangi testlerin yapıldığı açıklanmadı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Ekiplerin 20 farklı noktada daha arama yaptığı, ancak şimdiye kadar endişe verici bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

ESKİ OLAYLA BAĞLANTILI

Operasyon düzenlenen mülkün, Ekim 2023'te tutuklanan Çin vatandaşı Jia Bei Zhu ile bağlantılı olduğu belirtildi.

Zhu, düzenleyici kurumların onayı olmadan Covid-19, HIV, gebelik ve idrar test kitleri üretip dağıtmakla ve Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) yanıltıcı beyanda bulunmak suçlamalarıyla yargılanmış ve suçunu kabul etmişti.

ABD
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya’nın 2026 ekonomi rotası çizildi: Yüzde 1,3 büyüme ve düşük enflasyon hedefi
Rusya’nın 2026 ekonomi rotası çizildi: Yüzde 1,3 büyüme ve düşük enflasyon hedefi
Türkiye ile karşılaşacak olan Romanya'da Lucescu krizi! Maça çıkamayabilir
Türkiye ile karşılaşacak olan Romanya'da Lucescu krizi! Maça çıkamayabilir
Epstein olayında adı geçen Rixos'un sahibi Fettah Tamince konuştu
Epstein olayında adı geçen Rixos'un sahibi Fettah Tamince konuştu
1 polis yaralanmıştı! Bakan Yerlikaya'dan "kuyumcu soygunu" açıklaması
1 polis yaralanmıştı! Bakan Yerlikaya'dan "kuyumcu soygunu" açıklaması
Suudi ekibi Al Hilal, Karim Benzema'yı transfer etti
Suudi ekibi Al Hilal, Karim Benzema'yı transfer etti
Türkiye Kupası'nda Antalyaspor, Iğdır FK karşısında hezimete uğradı
Türkiye Kupası'nda Antalyaspor, Iğdır FK karşısında hezimete uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a ayak bastı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a ayak bastı
İspanya'da 16 yaş altı için sosyal medya planı belli oldu
İspanya'da 16 yaş altı için sosyal medya planı belli oldu
Sosyal medya platformu X'in ofislerine baskın: Elon Musk ifadeye çağrıldı
Sosyal medya platformu X'in ofislerine baskın: Elon Musk ifadeye çağrıldı
İki ilde 6 Şubat'ta okullar tatil edildi
İki ilde 6 Şubat'ta okullar tatil edildi
İDO iskelesinin yanında bulundu! Hemen ekiplere haber verdiler
İDO iskelesinin yanında bulundu! Hemen ekiplere haber verdiler
Terörsüz Türkiye anketinde çarpıcı sonuç! CHP'li seçmen ankete damga vurdu
Terörsüz Türkiye anketinde çarpıcı sonuç! CHP'li seçmen ankete damga vurdu