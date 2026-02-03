Rusya’nın 2026 ekonomi rotası çizildi: Yüzde 1,3 büyüme ve düşük enflasyon hedefi

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülke ekonomisinin 2025 yılında yüzde 1 büyüdüğünü, enflasyonun ise yüzde 9,5'ten yüzde 5,6'ya gerilediğini açıkladı. Federasyon Konseyi'nde konuşan Novak, 2026 yılı için yüzde 1,3 büyüme ve yüzde 4,5 enflasyon hedeflediklerini belirterek ekonomide istikrar mesajı verdi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülke ekonomisinin 2025 yılı performansını değerlendirerek 2026 yılına ilişkin temel makroekonomik öngörülerini paylaştı. Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde senatörlere hitap eden Novak, ekonomideki büyüme eğiliminin ve enflasyonla mücadelenin öncelikli gündem maddeleri olduğunu vurguladı.

2025 YILI: SIKI POLİTİKA VE DÜŞEN ENFLASYON

Rusya’nın geçen yıl uyguladığı ekonomi politikalarına değinen Novak, enflasyonun dizginlenmesi amacıyla oldukça sıkı bir para ve bütçe politikası izlendiğini hatırlattı. Bu adımların meyvelerini vermeye başladığını belirten Novak, 2025 yılına dair şu verileri paylaştı:

Ekonomik Büyüme: Rus ekonomisinin geçtiğimiz yıl yaklaşık yüzde 1 oranında bir büyüme kaydettiği tahmin ediliyor.

Enflasyon Karnesi: Yıla yüzde 9,5 seviyesinde başlayan enflasyon oranı, yıl sonu itibarıyla yüzde 5,6’ya kadar geriledi.

2026 HEDEFLERİ: YÜZDE 1,3 BÜYÜME VE YÜZDE 4,5 ENFLASYON

Novak, ekonomideki "istikrarlı büyüme" beklentisinin 2026 yılında da süreceğini ifade etti. Başbakan Yardımcısı, önümüzdeki döneme ilişkin iyimser bir tablo çizerek Rusya hükümetinin yeni yıl hedeflerini açıkladı. Buna göre 2026 yılında:

Ekonomik büyümenin yüzde 1 ile yüzde 1,3 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.

Enflasyonun ise düşüş trendini koruyarak yüzde 4,5 seviyesine kadar indirilmesi hedefleniyor.

ÜRETİM SEKTÖRLERİNDE POZİTİF AYRIŞMA

Ekonominin genel gidişatının yanı sıra sektörel bazdaki üretim artışlarına da dikkat çeken Aleksandr Novak, sanayi ve tarım alanındaki verileri kamuoyuyla paylaştı. Tarım sektörünün 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,5 oranında dikkate değer bir artış gösterdiğini belirten Novak, sanayi ve imalat sanayindeki büyüme oranının ise aynı dönemde yüzde 2,8 olarak gerçekleştiğini kaydetti.