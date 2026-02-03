Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kayseri'de yapılacak konutların kurası çekildi

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kayseri'de inşa edilecek 7 bin 562 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekim töreni, İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başladı.

Törene katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, yaptığı konuşmada, bakanlık olarak Türkiye çapında vatandaşların can ve mal güvenliğini teminat altına almak için kentsel dönüşüm projelerine imza attıklarını belirtti.

Kayseri'de yapılacak 7 bin 562 konut için 63 bin 121 kişinin başvuru yaptığını belirten Demiralp, "Biz milletimizi ev sahibi yapmak için çeyrek asırdır kararlılıkla çalışıyoruz. Bu kararlılıkla tüm Türkiye'de 1 milyon 757 bin konutu 66 bin 850 sosyal donatı alanıyla inşa ettik. 5 milyondan fazla dar gelirli vatandaşımızı yeni yuvalarına kavuşturduk." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinde 600 bine yakın bağımsız birimin hasar gördüğünü ve 50 bin bağımsız birimin yıkıldığını anımsattı.

Bu büyük yıkımın ardından ülke olarak topyekun harekete geçildiğini vurgulayan Elitaş, "Enkaz kaldırmak kolay değildir. Enkazı kaldırdıktan sonra orayı ihya etmek de kolay değil. Bunlar bilginin, birikimin ve vizyonun eserleridir. Günde 552 konut inşa edildi. Saatte 23 konut inşa edildi. Basit bir hadise değil. 2 yılda 400 küsur bin konut yapıldı." diye konuştu.

TOKİ'nin 1984 yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından kurulduğunu hatırlatan Elitaş, şöyle devam etti:

"Bu kurum tarafından 1984 yılından 2004 yılına gelene kadar 9 bin 600 tanesi Kayseri'de olmak üzere toplam 18 bin konut yapılabilmiştir. AK Parti seçim beyannamesinde ve hükümet programında '10 yılda 500 bin konut hayata geçireceğiz' ibaresi vardı. O günden bu zamana kadar 1 milyon 750 bin konut vatandaşlara teslim edildi. Demek ki inanırsan gerekli adamları, ehliyet sahibi insanları bulursan vatandaşa hizmet etmeyi kendine görev bilip ve bu görevi aşkla şevkle yaparsan bu kadar konut yapabilirsin."

Törende konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve TOKİ Kentsel Yenileme Dairesi Başkanı Ahmet Fazıl Ulueren, kuraların vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından yapılan duayla başlanan kura çekimiyle engelli vatandaşlar ile şehit ailelerinin de aralarında bulunduğu 7 bin 562 hak sahibi belirlendi.