1 polis yaralanmıştı! Bakan Yerlikaya'dan "kuyumcu soygunu" açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki bir kuyumcuya yönelik silahlı soygun ve dükkandaki izinli polis memurunun ayağından yaralanmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Karaköprü'de bir kuyumcuya yönelik gerçekleştirilen silahlı yağma ve silahlı kasten yaralama olayının failleri yakalandığını anımsattı.

Kuyumcuya, yüzleri maskeli, ellerinde tabanca ve pompalı tüfek olan 3 şüpheli tarafından düzenlenen soygunda, yaklaşık 4 milyon lira değerinde altının gasbedildiğini ifade eden Yerlikaya, olay sırasında dükkanda müşteri olarak bulunan polis memuru S.İ.'nin ayağından yaralandığını hatırlattı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucunda; şüphelilere yönelik 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. M.A, E.A, İ.D, E.Ç, H.A. ve A.A. isimli şahıslar yakalandı. Şahıslar hakkında 'nitelikli yağma ve silahlı kasten yaralama' suçlarından adli işlem başlatıldı. Operasyonda; olayda kullanılan otomobil, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ile gasbedilen altınlar ele geçirildi. Yaralanan polisimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Müdürümüzü, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."