Epstein'e "Şeytanın ta kendisi misiniz?" diye sorulmuş! 'En aşağı seviyedeyim'

DÜNYA çocuk tecavüzcüsü ve sapkın ilişki ağının merkezinde yer alan Jeffrey Epstein'in belgelerini konuşuyor. Şeytan olarak tanımlanan Esptein'e meğer bir röportajda aleni bir şekilde sorulmuş. Epstein kendisini birinci dereceden bir cinsel suçlu olarak nitelemiş, "en aşağı seviyedeyim' demiş.

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in eski bir röportajı, davaya ilişkin yayınlanan 3 milyon belge ile yeniden gündeme geldi.

Dosyalarda Epstein'in suçlarına ve servetine odaklanan, daha önce yapılmış cesur bir röportaj ortaya çıktı.

Paran kirli mi?

BBC ve Sky News tarafından yayınlanan röportajdan yapılan alıntılarda, Epstein'in yaklaşık 2 saat süren röportajda soruları yanıtladığı görülüyor. Röportajın bir bölümünde Epstein'e parasının "kirli" olup olmadığı soruluyor. Epstein da "Hayır, değil. Çünkü ben kazandım" şeklinde yanıt veriyor. Gazetecinin "Dünyanın en kötü insanlarına, korkunç şeyler yapanlara danışmanlık yaparak" parayı kazandığını söylemesi üzerine Epstein "Ahlak her zaman karmaşık bir konudur" diyor.

En aşağı seviyedeyim

Gazeteci Epstein'e "Üçüncü dereceden bir cinsel suçlu musunuz?" diye soruyor. Epstein'in yanıtı şöyle:

-Hayır, birinci dereceden biriyim. En aşağı seviyedeyim.

"Şeytanın ta kendisini siz misiniz?'

Röportajda en can alıcı kısım ise gazetecinin Epstein'e "şeytanın ta kendisi" misiniz? diye sorması alıyor. Epstein, kendisini şeytan olarak görüp görmediği sorulduğunda "Hayır, iyi bir aynam var." diye karşılık veriyor.