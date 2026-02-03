Motorine gelecek rekor zam son anda düştü! Bu gece yarısı zam var

Petrol fiyatlarındaki büyük dalgalanma sürerken, motorin için beklenen rekor zam için iyi haber var. Motorinin ton fiyatının 40-45 dolar aralığına gerilemesi ile birlikte motorine yapılacak zam oranı da düştü. 2 lira 75 kuruş olarak beklenen motorin zammı güncellendi. Salıya çarşambaya bağlayan gece yarısı motorinin litre fiyatına 20 kuruş zam yapılacak.

Abone ol

Akaryakıt fiyatlarındaki sert yükseliş, zam sağanağı başlatmıştı. Araç sahiplerine bu kez iyi haber var. ABD–İran hattında tansiyonun düşmesi ile birlikte motorin için beklenen rekor zam düştü.



Rekor zam 20 kuruşa düştü

Motorinin litre fiyatı için 2 lira 74 kuruş zam gelecekti. Akaryakıt fiyatlarında son dakikada yaşanan düşüşle bu zam oranı değişti. Motorine yine de zam var ancak sadece 20 kuruş olacak. Zam bu gece yarısı itibariyle pompaya yansıyacak. Benzin fiyatları için ise bir zam beklentisi yok.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası) : Benzin: 55,34 TL

Motorin: 57,46 TL (Bu gece +20 kuruş eklenecek)

LPG: 30,09 TL

İstanbul (Anadolu Yakası) : Benzin: 55,16 TL

Motorin: 57,28 TL (Bu gece +20 kuruş eklenecek)

LPG: 29,49 TL

Ankara: Benzin: 56,24 TL

Motorin: 58,54 TL (Bu gece +20 kuruş eklenecek)

LPG: 29,97 TL

İzmir : Benzin: 56,53 TL

Motorin: 58,81 TL (Bu gece +20 kuruş eklenecek)

LPG: 29,89 TL