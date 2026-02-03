Sakal-ı Şerif Isparta'da ziyarete açıldı

Berat Kandili vesilesiyle Isparta’nın Eğirdir ilçesindeki tarihi Hızırbey Camii’nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif, vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. Salavatlar ve dualar eşliğinde sandukasından çıkarılan kutsal emaneti görebilmek için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, Berat Kandili vesilesiyle ziyarete açılan Sakal-ı Şerif, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Tarihi Hızırbey Camii’nde düzenlenen programda, kutsal emanet dualar ve salavatlar eşliğinde halkla buluşturuldu.

SALAVATLAR EŞLİĞİNDE KARŞILAMA

Eğirdir’in simge yapılarından biri olan Hızırbey Camii’nde, yatsı namazının kılınmasının ardından kutsal emanetin ziyareti için hazırlıklar başladı. Muhafaza edildiği yerden büyük bir titizlikle çıkarılan Sakal-ı Şerif, cami cemaatinin getirdiği tekbir ve salavatlar eşliğinde, özel olarak hazırlanan ziyaret alanına taşındı.

Kutsal emanetin sandukasından çıkarılmasına Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer ve cami imam hatibi bizzat eşlik etti. Cam fanus içerisinde korunan Sakal-ı Şerif’in gün yüzüne çıkarılmasıyla birlikte cami içerisinde manevi bir atmosfer oluştu.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Sakal-ı Şerif’i yakından görmek ve bu manevi anı yaşamak isteyen vatandaşlar, cami içerisinde uzun kuyruklar oluşturdu. Her yaştan katılımın gözlendiği ziyarette, vatandaşlar dualar eşliğinde kutsal emanete yaklaşarak cam fanusa dokundu. Ziyaret sırasında bazı vatandaşların duygusal anlar yaşadığı görüldü.

BELEDİYE BAŞKANI ÖZER: HZ. MUHAMMED’İN ŞEFAATİNE NAİL OLALIM

Ziyaret programının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, Berat Kandili’nin önemine değinerek tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti. Özer, şunları kaydetti:

"Eğirdir Müftülüğümüz ile birlikte, gönüllerin efendisi Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'ini vatandaşlarımızla paylaşmak istedik. İnşallah yüce Rabbim, hepimizi Hz. Muhammed’in şefaatine nail eyler. Bu mübarek gecede şanlı ordumuzu, ülkemizi ve tüm İslam alemini Allah’a emanet ediyorum."

Berat Kandili özel programı, Sakal-ı Şerif ziyaretinin ardından yapılan dualarla sona erdi.