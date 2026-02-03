TÜİK açıkladı! 2026 Ocak ayı enflasyonu beklentinin üstünde çıktı

TÜRKİYE'nin 2026 yılı ilk enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK verilerine göre ocakta aylık bazda enflasyon yüzde 4,84 arttı, yıllık bazda yüzde 30,65 oldu. Ocak ayı enflasyonun beklentilerin üstünde geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 4,84 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 30,65 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre; TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,65 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,98 artış olarak gerçekleşti.



Beklentinin üstünde geldi

Ekonomistlerin beklentisi ocak ayında TÜFE'nin yüzde 4,21 oranında artması, yıllık bazda ise yüzde 29,86 seviyesine inmesi yönündeydi. Ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ocak ayı itibarıyla yüzde 23,73 oldu.

Enflasyon, aralık ayında beklentilerin altında gelerek yüzde 0,89 oranında artış gösterirken, 2025 yılı enflasyonu yüzde 30,89 olarak hesaplanmıştı.

En yüksek artış gıda ve alkolsüz içeceklerde

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 31,69 artış, ulaştırmada yüzde 29,39 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 45,36 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 7,82, ulaştırmada 4,64 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,74 yüzde puan oldu.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,59 artış, ulaştırmada yüzde 5,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 4,43 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 1,61, ulaştırmada 0,88 ve konutta 0,51 yüzde puan oldu.

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla, 14 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 157 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE yıllık yüzde 30,11

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,22 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,22 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,11 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,82 artış olarak gerçekleşti.