Sosyal medya ünlüleri Arya Bektaş ve Mükremin Gezgin gözaltına alındı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında sosyal medya fenomenleri Arya Bektaş ve Mükremin Gezgin gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimler ve sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

AHaber'de yer alan habere göre soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınıp tutuklanan fenomen Mika Can Raun'un ardından, bu kez sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip fenomen Arya Bektaş ve Mükremin Gezgin gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.