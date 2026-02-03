Çorum'u sarsan kesik baş haberi! Katil tanıdık çıktı kayıp kafa bakın nerede bulundu

ÇORUM’da 6 gündür kayıp olarak aranan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya’nın cansız bedeni, dere yatağında parçalanmış halde bulundu. 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'yı öldürüp cesedini dere yatağına atan katil zanlısı ise komşusu çıktı. Ali Osman Kaya'nın cesedinin yanında bulunamayan kesik başı ise itiraf sonrasında 3 km öteden çıktı.

ÇORUM Ulukavak Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'dan 28 Ocak'ta öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu. Aramaların 6'ncı gününde, AFAD arama kurtarma ekipleri, gönüllüler, jandarma ve emniyet personelinden oluşan 12 araç ve 45 personelin dron ve iz takip köpekleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucu Ali Osman Kaya'nın cesedi bulundu.





Cesedi parçalanmıştı

76 yaşındaki yaşlı adamın cesedi, Çatak Tabiat Parkı mevkisindeki dere yatağında bulundu. Cesedi parçalara ayrılmış ve çöp poşetleri içinde atılmıştı. Ali Osman Kaya'nın kesik başı ise tüm aramalara rağmen olay yerinde bulunamadı.

Katil zanlısı komşusu çıktı

Ali Osman Kaya'nın en son 43 yaşındaki A.F.K’ye ait 19 AK 799 plakalı araçta görüldüğü ve Çatak bölgesine hareket ettiği belirlendi. Yaşlı adamın komşusu olan zanlı gözaltına alındığı sorguda herşeyi itiraf etti. Katil zanlısı kayıp olan kesik başın yerini de söyledi.





Kesik baş 3 km ötede bulundu

A.F.K'nin ifadesi doğrultusunda yeniden bölgeye giden polis ekipleri, cesedin kafa kısmını, cesedin bulunduğu yere 3 kilometre mesafedeki ormanlık alanda buldu.

Ali Osman Kaya'nın cansız bedeni, cenaze aracına konularak otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.