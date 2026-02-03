BIST 13.869
DOLAR 43,49
EURO 51,43
ALTIN 6.910,82
HABER /  GÜNCEL

Çorum'u sarsan kesik baş haberi! Katil tanıdık çıktı kayıp kafa bakın nerede bulundu

Çorum'u sarsan kesik baş haberi! Katil tanıdık çıktı kayıp kafa bakın nerede bulundu

ÇORUM’da 6 gündür kayıp olarak aranan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya’nın cansız bedeni, dere yatağında parçalanmış halde bulundu. 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'yı öldürüp cesedini dere yatağına atan katil zanlısı ise komşusu çıktı. Ali Osman Kaya'nın cesedinin yanında bulunamayan kesik başı ise itiraf sonrasında 3 km öteden çıktı.

Abone ol

ÇORUM Ulukavak Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'dan 28 Ocak'ta öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu. Aramaların 6'ncı gününde, AFAD arama kurtarma ekipleri, gönüllüler, jandarma ve emniyet personelinden oluşan 12 araç ve 45 personelin dron ve iz takip köpekleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucu Ali Osman Kaya'nın cesedi bulundu. 

Çorum'u sarsan kesik baş haberi! Katil tanıdık çıktı kayıp kafa bakın nerede bulundu - Resim: 0

Cesedi parçalanmıştı
76 yaşındaki yaşlı adamın cesedi, Çatak Tabiat Parkı mevkisindeki dere yatağında bulundu. Cesedi parçalara ayrılmış ve çöp poşetleri içinde atılmıştı. Ali Osman Kaya'nın kesik başı ise tüm aramalara rağmen olay yerinde bulunamadı. 

Çorum'u sarsan kesik baş haberi! Katil tanıdık çıktı kayıp kafa bakın nerede bulundu - Resim: 1

Katil zanlısı komşusu çıktı 
Ali Osman Kaya'nın en son 43 yaşındaki A.F.K’ye ait 19 AK 799 plakalı araçta görüldüğü ve Çatak bölgesine hareket ettiği belirlendi. Yaşlı adamın komşusu olan zanlı gözaltına alındığı sorguda herşeyi itiraf etti. Katil zanlısı kayıp olan kesik başın yerini de söyledi. 

Çorum'u sarsan kesik baş haberi! Katil tanıdık çıktı kayıp kafa bakın nerede bulundu - Resim: 2

Kesik baş 3 km ötede bulundu
A.F.K'nin ifadesi doğrultusunda yeniden bölgeye giden polis ekipleri, cesedin kafa kısmını, cesedin bulunduğu yere 3 kilometre mesafedeki ormanlık alanda buldu.

Çorum'u sarsan kesik baş haberi! Katil tanıdık çıktı kayıp kafa bakın nerede bulundu - Resim: 3

Ali Osman Kaya'nın cansız bedeni, cenaze aracına konularak otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sapık Epstein'in sapkın adası görüntülendi! Her detayı mide bulandırıcı
Foto Galeri Sapık Epstein'in sapkın adası görüntülendi! Her detayı mide bulandırıcı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Garanti BBVA'dan gençlere yönelik yeni fikir yarışması
Garanti BBVA'dan gençlere yönelik yeni fikir yarışması
Süreç raporu için 5. toplantı yarın
Süreç raporu için 5. toplantı yarın
Alperen Şengün'ü üzdüler: Benim için hayal kırıklığıydı
Alperen Şengün'ü üzdüler: Benim için hayal kırıklığıydı
Motorine gelecek rekor zam son anda düştü! Bu gece yarısı zam var
Motorine gelecek rekor zam son anda düştü! Bu gece yarısı zam var
Çimsa'dan ihracata yaklaşık 1,5 milyar dolarlık katkı
Çimsa'dan ihracata yaklaşık 1,5 milyar dolarlık katkı
HDI Sigorta'dan yeni sponsorluk projesi
HDI Sigorta'dan yeni sponsorluk projesi
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
3 ülke lideri için talimat! Macron, Venezuela operasyonuna mı özendi?
3 ülke lideri için talimat! Macron, Venezuela operasyonuna mı özendi?
TÜİK açıkladı! 2026 Ocak ayı enflasyonu beklentinin üstünde çıktı
TÜİK açıkladı! 2026 Ocak ayı enflasyonu beklentinin üstünde çıktı
Rıdvan Dilmen açıkladı: Yüzde 51'le şampiyon olur
Rıdvan Dilmen açıkladı: Yüzde 51'le şampiyon olur
Sakal-ı Şerif Isparta'da ziyarete açıldı
Sakal-ı Şerif Isparta'da ziyarete açıldı
Indiana Pacers Alperen Şengün'ü durduramadı Rockets kazandı
Indiana Pacers Alperen Şengün'ü durduramadı Rockets kazandı