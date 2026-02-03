BIST 13.869
DOLAR 43,49
EURO 51,43
ALTIN 6.910,82
HABER /  SPOR

Indiana Pacers Alperen Şengün'ü durduramadı Rockets kazandı

Indiana Pacers Alperen Şengün'ü durduramadı Rockets kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Indiana Pacers’ı 118-114 mağlup etti.

Abone ol

Gainbridge Fieldhouse'da oynanan maçta 'double-double' yapan milli basketbolcu Alperen Şengün 39 sayı, 16 ribaunt, 5 asistle takımı Houston Rockets'ın galibiyetinde başrol oynadı.

Sol ayak bileğini burktuğu için Kevin Durant’in forma giymediği konuk takımda, Jabari Smith Jr. 19, Amen Thompson 16 sayı, 11 ribaunt kaydetti.

Üçüncü çeyrekte 12 sayılık farktan geri dönen Pacers'a Pascal Siakam 27, Bennedict Mathurin 25 sayıyla liderlik etti.

76ers, Clippers deplasmanında kazandı

Philadelphia 76ers, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 128-113 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini elde etti.

76ers'ta Tyrese Maxey 29 sayı, Dominick Barlow 26 sayı, 16 ribaunt, Joel Embiid, 24 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Milli basketbolcu Adem Bona, 6 sayı, 3 ribaunt, 2 blok, 1 asistle oynadı.

Clippers'ta ise Kawhi Leonard 29 sayıyla takımına liderlik ederken, kenardan gelen Jordan Miller 21 sayı üretti. Ev sahibi ekipte, James Harden kişisel nedenlerle üst üste ikinci maçta forma giymedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Şamil Tayyar: Sabah kuşağı Netflix'ten beter
Şamil Tayyar: Sabah kuşağı Netflix'ten beter
Norveç'in veliaht prensi tecavüz başta olmak üzere 38 farklı suçtan yargılanacak
Norveç'in veliaht prensi tecavüz başta olmak üzere 38 farklı suçtan yargılanacak
Duvara çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Duvara çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Toplatılmaya başlandı! AB'den açıklama geldi! Bebek mamalarındaki gizli tehlike
Toplatılmaya başlandı! AB'den açıklama geldi! Bebek mamalarındaki gizli tehlike
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarın İstanbulspor'u konuk edecek
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarın İstanbulspor'u konuk edecek
ABD ve İran'dan karşılıklı restleşme: 'Kötü şeyler olacak' Vururuz...
ABD ve İran'dan karşılıklı restleşme: 'Kötü şeyler olacak' Vururuz...
İstanbul Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
İstanbul Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
Cibuti'den felçli geldi, yürüyerek döndü! Tüberkülozun yıktığı omurgayı Türk doktorları inşa etti
Cibuti'den felçli geldi, yürüyerek döndü! Tüberkülozun yıktığı omurgayı Türk doktorları inşa etti
Sosyal medya ünlüleri Arya Bektaş ve Mükremin Gezgin gözaltına alındı
Sosyal medya ünlüleri Arya Bektaş ve Mükremin Gezgin gözaltına alındı
ASKİ ekipleri temizledi, taşkının önüne geçildi
ASKİ ekipleri temizledi, taşkının önüne geçildi
Gözaltına alınan Barış Murat Yağcı hakkında karar verildi
Gözaltına alınan Barış Murat Yağcı hakkında karar verildi
Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek