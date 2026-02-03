BIST 13.869
DOLAR 43,49
EURO 51,43
ALTIN 6.910,82
HABER /  EKONOMİ

HDI Sigorta'dan yeni sponsorluk projesi

HDI Sigorta'dan yeni sponsorluk projesi

HDI Sigorta, sponsorluk çalışmaları kapsamında "HDI Sigorta Sahada" projesini hayata geçirdi.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HDI Sigorta, bu projeyle sponsor olduğu takımların müsabakalarında taraftar etkileşimini artırmaya yönelik saha içi etkinlikler gerçekleştirecek.

HDI Sigorta proje için sponsor olduğu takımların ev sahibi olarak çıkacağı karşılaşmalarda sahada görev alacak özel ekip oluşturdu. Animatörler ve maskotlardan oluşan ekip, yarışma kurguları, interaktif uygulamalar, tribün katılımını teşvik eden eğlenceli aktivitelerle taraftarların spor tutkusunu paylaşacak.

Proje kapsamındaki ilk etkinliğini Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nın Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmasında gerçekleştiren şirket, ilerleyen dönemde Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı ve Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı başta olmak üzere, sponsorluğu bulunan farklı takımların müsabakalarında da HDI Sigorta Sahada ile takımlarının ve taraftarların yanında olmaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan, spor, sanat ve toplumsal fayda alanlarında hayata geçirdikleri işbirlikleriyle sürdürülebilir başarıyı, gençlerin gelişimini ve topluma katkıyı destekleyen bir yaklaşım benimsediklerini belirtti.

İşcan, "Türk sporu ve sporcusunun yanında olmayı kurumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz. HDI Sigorta Sahada projesiyle, takımlarımızı desteklerken, sporseverlerin heyecanına eşlik ediyor, onların coşkusuna ortak oluyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
3 ülke lideri için talimat! Macron, Venezuela operasyonuna mı özendi?
3 ülke lideri için talimat! Macron, Venezuela operasyonuna mı özendi?
TÜİK açıkladı! 2026 Ocak ayı enflasyonu beklentinin üstünde çıktı
TÜİK açıkladı! 2026 Ocak ayı enflasyonu beklentinin üstünde çıktı
Rıdvan Dilmen açıkladı: Yüzde 51'le şampiyon olur
Rıdvan Dilmen açıkladı: Yüzde 51'le şampiyon olur
Sakal-ı Şerif Isparta'da ziyarete açıldı
Sakal-ı Şerif Isparta'da ziyarete açıldı
Indiana Pacers Alperen Şengün'ü durduramadı Rockets kazandı
Indiana Pacers Alperen Şengün'ü durduramadı Rockets kazandı
Şamil Tayyar: Sabah kuşağı Netflix'ten beter
Şamil Tayyar: Sabah kuşağı Netflix'ten beter
Norveç'in veliaht prensi tecavüz başta olmak üzere 38 farklı suçtan yargılanacak
Norveç'in veliaht prensi tecavüz başta olmak üzere 38 farklı suçtan yargılanacak
Duvara çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Duvara çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Toplatılmaya başlandı! AB'den açıklama geldi! Bebek mamalarındaki gizli tehlike
Toplatılmaya başlandı! AB'den açıklama geldi! Bebek mamalarındaki gizli tehlike
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarın İstanbulspor'u konuk edecek
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarın İstanbulspor'u konuk edecek
ABD ve İran'dan karşılıklı restleşme: 'Kötü şeyler olacak' Vururuz...
ABD ve İran'dan karşılıklı restleşme: 'Kötü şeyler olacak' Vururuz...