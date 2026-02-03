Rıdvan Dilmen açıkladı: Yüzde 51'le şampiyon olur

Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 yenerek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Yorumcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'deki zirve yarışına ilişkin "Fenerbahçe Yüzde 51'le şampiyon olur" tahmininde bulundu.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 20. haftanın kapanış maçında deplasmanda Kocaelispor'a konuk oldu.

Sarı lacivertliler Asensio ve Nene'nin golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandı. Bu sonuçla puanını 46'ya yükselten sarı kanarya, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını yeniden 3'e indirdi.

Fenerbahçe'nin fikstürdeki en zorlu deplasmanlardan birini kayıpsız geçtiğini belirten ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sports Digitale'de maçı yorumlayan Dilmen, Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'yu överken, takımın forvetlerini yerden yere vurdu. Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"EN ZOR 3 DEPLASMANDAN BİRİYDİ"

“Fenerbahçe'nin kağıt üzerinde kalan en zor deplasmanları, Trabzonspor, rakibi Galatasaray ve Kocaelispor'du. Kocaelispor'la Fenerbahçe'ni puan farkı kaliteli oyuncuları sahneye çıktığında belirginleşiyor.

TEDESCO'YA ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Tedesco muazzam bir maç yönetti. Galibiyetin mimarı Tedesco bana göre, maçı çok iyi okudu. Özellikle de Gençlerbirliği maçıyla birlikte Fenerbahçe takımının da taraftarın coşkusunu göstermesi lazım.

KANTE TRANSFERİ

N'Golo Kante muhtemelen geldi, o geldiğinde başka şeyler konuşuruz.

"SIKILDIM ARTIK, İKİSİ DE GİTMELİ"

En-Nesyri de bu akşam gidiyor büyük ihtimal. Jhon Duran'ı ben artık unutmak istiyorum. Ben artık soru işareti forvetlerden sıkıldım Fenerbahçe'de. En-Nesyri de ayrılmalı. Ben Fenerbahçe'de son dönemde Dzeko dışında soru işareti olmayan forvet hatırlamıyorum.

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİNİ AÇIKLADI

Fenerbahçe, Galatasaray maçında orada kaybetmemiş olursa, berabere kalsa dahi yüzde 51 şampiyon olur diye düşünüyorum. Benim tecrübem bunları söylüyor."