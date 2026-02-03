BIST 13.869
DOLAR 43,49
EURO 51,43
ALTIN 6.910,82
HABER /  SPOR

Rıdvan Dilmen açıkladı: Yüzde 51'le şampiyon olur

Rıdvan Dilmen açıkladı: Yüzde 51'le şampiyon olur

Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 yenerek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Yorumcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'deki zirve yarışına ilişkin "Fenerbahçe Yüzde 51'le şampiyon olur" tahmininde bulundu.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 20. haftanın kapanış maçında deplasmanda Kocaelispor'a konuk oldu.

Sarı lacivertliler Asensio ve Nene'nin golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandı. Bu sonuçla puanını 46'ya yükselten sarı kanarya, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını yeniden 3'e indirdi.

Fenerbahçe'nin fikstürdeki en zorlu deplasmanlardan birini kayıpsız geçtiğini belirten ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sports Digitale'de maçı yorumlayan Dilmen, Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'yu överken, takımın forvetlerini yerden yere vurdu. Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"EN ZOR 3 DEPLASMANDAN BİRİYDİ"
“Fenerbahçe'nin kağıt üzerinde kalan en zor deplasmanları, Trabzonspor, rakibi Galatasaray ve Kocaelispor'du. Kocaelispor'la Fenerbahçe'ni puan farkı kaliteli oyuncuları sahneye çıktığında belirginleşiyor.

TEDESCO'YA ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Tedesco muazzam bir maç yönetti. Galibiyetin mimarı Tedesco bana göre, maçı çok iyi okudu. Özellikle de Gençlerbirliği maçıyla birlikte Fenerbahçe takımının da taraftarın coşkusunu göstermesi lazım.

KANTE TRANSFERİ
N'Golo Kante muhtemelen geldi, o geldiğinde başka şeyler konuşuruz.

"SIKILDIM ARTIK, İKİSİ DE GİTMELİ"
En-Nesyri de bu akşam gidiyor büyük ihtimal. Jhon Duran'ı ben artık unutmak istiyorum. Ben artık soru işareti forvetlerden sıkıldım Fenerbahçe'de. En-Nesyri de ayrılmalı. Ben Fenerbahçe'de son dönemde Dzeko dışında soru işareti olmayan forvet hatırlamıyorum.

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİNİ AÇIKLADI
Fenerbahçe, Galatasaray maçında orada kaybetmemiş olursa, berabere kalsa dahi yüzde 51 şampiyon olur diye düşünüyorum. Benim tecrübem bunları söylüyor."

ÖNCEKİ HABERLER
Sakal-ı Şerif Isparta'da ziyarete açıldı
Sakal-ı Şerif Isparta'da ziyarete açıldı
Indiana Pacers Alperen Şengün'ü durduramadı Rockets kazandı
Indiana Pacers Alperen Şengün'ü durduramadı Rockets kazandı
Şamil Tayyar: Sabah kuşağı Netflix'ten beter
Şamil Tayyar: Sabah kuşağı Netflix'ten beter
Norveç'in veliaht prensi tecavüz başta olmak üzere 38 farklı suçtan yargılanacak
Norveç'in veliaht prensi tecavüz başta olmak üzere 38 farklı suçtan yargılanacak
Duvara çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Duvara çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Toplatılmaya başlandı! AB'den açıklama geldi! Bebek mamalarındaki gizli tehlike
Toplatılmaya başlandı! AB'den açıklama geldi! Bebek mamalarındaki gizli tehlike
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarın İstanbulspor'u konuk edecek
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarın İstanbulspor'u konuk edecek
ABD ve İran'dan karşılıklı restleşme: 'Kötü şeyler olacak' Vururuz...
ABD ve İran'dan karşılıklı restleşme: 'Kötü şeyler olacak' Vururuz...
İstanbul Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
İstanbul Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
Cibuti'den felçli geldi, yürüyerek döndü! Tüberkülozun yıktığı omurgayı Türk doktorları inşa etti
Cibuti'den felçli geldi, yürüyerek döndü! Tüberkülozun yıktığı omurgayı Türk doktorları inşa etti
Sosyal medya ünlüleri Arya Bektaş ve Mükremin Gezgin gözaltına alındı
Sosyal medya ünlüleri Arya Bektaş ve Mükremin Gezgin gözaltına alındı
ASKİ ekipleri temizledi, taşkının önüne geçildi
ASKİ ekipleri temizledi, taşkının önüne geçildi