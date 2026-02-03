Galatasaray'dan transferde Bundesliga sürprizi! Oyuncu ile anlaşma tamam sırada kulübü var
Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu ve Okan Buruk dün saatler süren bir transfer toplantısı gerçekleştirdi. Orta saha arayışlarına nokta koymak isteyen Sarı-Kırmızılılar, sürpriz şekilde farklı bir isme ağırlık veriyor. İşte detaylar...
Cim Bom’da beklenen en kritik transfer toplantısı dün akşam yapıldı. Fanatik'te yer alan habere göre, Başkan Dursun Özbek, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve teknik direktör Okan Buruk’un bir araya geldiği toplantı saatler sürdü. Burada daha önce maliyet araştırması yapılan oyuncuların yanı sıra sürpriz isimler de masaya geldi.
Ancak tüm ekibin tek bir ortak hedefi var; o da orta saha transferini bir an önce bitirebilmek. Avrupa ülkelerinde ara transferin kapanmasıyla fırsat isimleri de kovalayan Sarı-Kırmızılılar, şimdilik rotayı Almanya’ya çevirmiş gibi görünüyor.
Toplantıdan sızan ilk bilgilere göre, Aslan’ın hedefi Wolfsburg forması giyen Mattias Svanberg. Alman basınında da duyurulan gelişmeye göre, 27 yaşındaki futbolcu Wolfsburg’dan ayrılmaya hazırlanıyor ve Galatasaray, kiralama konusunda kendisiyle anlaşmış durumda.
Şu sıralarda Alman kulübü ile Galatasaray Yönetimi arasındaki pazarlıkların devam ettiği bildirildi.