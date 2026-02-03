BIST 13.621
Norveç'in veliaht prensi tecavüz başta olmak üzere 38 farklı suçtan yargılanacak

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in tecavüz davasında yargılanmayı bekleyen oğlu Marius Borg Hoiby, saldırı ve tehdit gerekçesiyle başkent Oslo'da gözaltına alındı.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkisi nedeniyle ülke gündeminin ilk sıralarında yer alan Prenses Mette-Marit, yarın hakim karşısına çıkacak oğlu Hoiby'nin yeniden gözaltına alınmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Oslo polisinden yapılan açıklamada, Hoiby'nin saldırı, bıçakla tehdit ve düzene karşı geldiği gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Norveç'te yayın yapan NRK, Hoiby'nin tecavüz başta olmak üzere 38 farklı suçtan yargılanacağı davanın ilk duruşmasının yarın yapılacağını kaydetti.

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu Hoiby, 2024'te tecavüz suçlamasıyla iki kez gözaltına alınmış, Hoiby kendisine yöneltilen bu suçlamaları reddetmişti.

Hakkında mahkeme süreci başlatılan Hoiby'nin daha önce de sürücü belgesiz araç kullanma, kişiye zarar verme ve benzeri yasa ihlallerine karıştığı belirtiliyor.

Norveç’te bu tür cinsel saldırı suçları için en fazla 10 yıl hapis cezası veriliyor.

