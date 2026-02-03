Cibuti'den felçli geldi, yürüyerek döndü! Tüberkülozun yıktığı omurgayı Türk doktorları inşa etti

Omurgasını içten içe eriten tüberküloz yüzünden belden aşağısı felç olan ve yatağa bağımlı hale gelen 37 yaşındaki Cibutili Fatouma Adoch Hoche için umutlar tükenmek üzereydi. Ancak Türkiye’ye uzanan sağlık koridoru kaderini değiştirdi. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde gerçekleştirilen riskli omurga ameliyatı ve robotik rehabilitasyon sayesinde genç kadın, aylar sonra yeniden adım atmanın mutluluğunu yaşadı.

Cibuti’de yaşayan 37 yaşındaki Fatouma Adoch Hoche’ninhayatı, Tüberküloz yüzünden kabusa döndü. Hastalık genç kadının akciğerlerinden ziyade omurgasını hedef almıştı.Aylar içinde bacaklarındaki güçsüzlük arttı ve sonunda belden aşağısı tamamen felç oldu. Şifa arayışında yolu Türkiye’ye düşen Hoche, Medipol Sağlık Grubu’nda multidisipliner bir çalışma ile sağlığına yeniden kavuştu. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Çetinkal ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ağırman’ın aylar süren cerrahi ve rehabilitasyon sürecinin ardından genç kadın ülkesine yürüyerek döndü.

TÜBERKÜLOZ FELCE NEDEN OLDU

Hastalığın ilk sürecinde ağır bir tabloyla karşı karşıya olduklarını belirten Doç. Dr. Çetinkal, “Hastamız, 10 ay önce yavaş yavaş ilerleyen bir parapleji tablosu vardı. Özellikle sırtın T2–T3 seviyesinde, tüberküloza bağlı gelişen bir kitlenin omurgayı içeriden eriterek omuriliğe baskı yaptığını gördük. Bu baskı nedeniyle hasta yürüyemiyor, idrar ve gaita kontrolünü sağlayamıyordu. Yapılan değerlendirmelerin ardından cerrahi tedavi kararı aldık” dedi.

YENİDEN AYAĞA KALKTI

Uygulanan cerrahi ve sonrasındaki süreci anlatan Doç. Çetinkal, “Ağustos 2025’te gerçekleştirdiğimiz ameliyatta T2–T3 omurlarını arkadan bir yaklaşımla çıkardık. Yerine özel bir kafes sistemi yerleştirdik ve boyun ile sırt bölgesini vidalarla sabitledik. Ameliyat sonrasında multidisipliner bir tedavi süreci yürüttük. Ameliyat öncesinde ayağa kalkamayan hastamız yaklaşık 4 ay içinde yürüyebilir hale geldi. Bugün geldiğimiz noktada paraplejik olan hastamız ayakta yürüyebiliyor ve günlük ihtiyaçlarını kendi başına karşılayabiliyor” ifadelerini kullandı.

ERKEN REHABİLİTASYON HAYATİ ROL OYNADI

Ameliyat sonrası sürecin en az cerrahi kadar önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Ağırman, “Hastamız ağır bir nörolojik tabloyla rehabilitasyona alındı. Hastamızın sırt bölgesinde omurilikte ciddi bir lezyon vardı. Beyin ve Sinir Cerrahisi ekibimiz başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi ancak ameliyat öncesinde var olan omurilik sinir hasarı nedeniyle bacaklarda ileri derecede güçsüzlük devam ediyordu. Hastayı ilk gördüğümüzde oturma dengesi yoktu ve ayakta duramıyordu” dedi.

ROBOTİK TEDAVİYLE AYAĞA KALKTI

Hastayı erken dönemde kapsamlı bir rehabilitasyon programına aldıklarını vurgulayan Prof. Dr. Ağırman, “Erken dönemde robotik rehabilitasyon uygulamalarından yoğun şekilde faydalandık. Robotik yatakla hastayı dik pozisyona getirerek ayak hareketlerini başlattık, kol robotlarıyla üst ekstremite fonksiyonlarını artırdık. Zamanla kaslar güçlendi, sinir uyarımları arttı ve iyileşme hızlandı. Bugün hastamız yürüteçle bağımsız şekilde yürüyebiliyor, günlük ihtiyaçlarını kendi başına karşılayabiliyor” şeklinde konuştu.

“MUTLULUĞUM TARİF EDİLEMEZ”

Aylar sonra ayağa kalkan Fatouma Adoch Hoche ise duygularını şu sözlerle ifade etti: “Hastaneye geldiğimde yatalaktım, Tüberküloz hastalığım vardı ve belim kırılmıştı. Kızımın tedavisi için geldiğim İstanbul'da ben de şifa buldum. Bugün sağlık durumum çok iyi, kendim yürüyebiliyorum ve mutluluğum tarif edilemez. Şifa Allah’tan ama buradakihocalarımız bana karşı çok ilgili ve profesyonellerdi.”