ASKİ ekipleri temizledi, taşkının önüne geçildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde ASKİ ekipleri tarafından yapılan temizlik çalışması ile yağış sonrası taşkın yaşanması önlendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri Kemer Mahallesi Çakırlar Caddesi üzerindeki dere yatağında bulunan menfez körünün bulunduğu alanda temizlik çalışması gerçekleştirildi. Yoğun yağış öncesi yapılan çalışma ile muhtemel taşkınların ve selin önüne geçildi.

Kemer Mahallesi Muhtarı Hüseyin İncitme, "Talebimiz üzerine Kemer Çayı istikametinde Kemer Mahallesi Çakırlar Caddesi üzerindeki menfez köprünün içi herhangi bir sel afeti yaşanmadan Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekiplerince temizlenip tedbir alındı. Ekiplerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.