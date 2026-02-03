Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İran'a saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği tartışmaları sürerken Tahran yönetimini, "Her türlü gelişmeye karşı tetikte ve hazırlıklıyız. Bize saldıran herkes, dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Meclisi'nin 77'nci yıl dönümü konuşmasında İran'a 'Bize saldıran herkes, dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 6 Şubat Cuma günü İstanbul'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere bir araya gelecek.

Steve Witkoff, İsrail'e gelerek Başbakan Binyamin Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile görüşme gerçekleştirecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Başbakan Netanyahu, İsrail Meclisi'nin kuruluşunun 77'nci yıl dönümünde yaptığı konuşmada, ABD'nin muhtemel saldırısının gündemde olduğu süreçte İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü.

"BİZE SALDIRAN HERKES, DAYANILMAZ SONUÇLARLA YÜZLEŞECEK"

Önlerinde daha çok zorluk ve sınamanın olduğunu belirten Netanyahu, İran yönetimini "Her türlü gelişmeye karşı tetikte ve hazırlıklıyız. Bize saldıran herkes, dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek." sözleriyle tehdit etti.

WİTKOFF, NETANYAHU VE ZAMİR İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Beyaz Saray yetkililerinden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un yarın İsrail'e gelerek Netanyahu ile görüşme gerçekleştireceği bildirildi. ABD'li Özel Temslici Witkoff'un İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile de görüşmesinin beklendiğini aktaran İsrail basını, ziyaretin İran'la gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekiyor.

ABD BASINIWİTKOFF VE ERAKÇİ OLASI BİR NÜKLEER ANLAŞMA İÇİN TÜRKİYE'DE BİR ARAYA GELECEK

ABD basını ise Witkoff'un, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD ve İran arasında olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere 6 Şubat Cuma günü İstanbul'da bir araya geleceğini öne sürdü. Haberde "Türkiye, Mısır ve Katar'ın son birkaç gündeki diplomatik çabalarının bir sonucu" olarak nitelendirilen görüşmenin "en iyi senaryo" olduğu, ancak gerçekleşene kadar "hiçbir şeyin kesinleşmediği" savunuldu.