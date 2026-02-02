İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimler ve sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan fenomen Mika Can Raun’un ardından, sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Arya Bektaş da gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınıp tutuklanan fenomen Mika Can Raun'un ardından, bu kez sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip fenomen Arya Bektaş gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.