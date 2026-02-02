BIST 13.621
DOLAR 43,47
EURO 51,30
ALTIN 6.514,83
HABER /  GÜNCEL

Fenomen Arya Bektaş gözaltına alındı

Fenomen Arya Bektaş gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimler ve sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan fenomen Mika Can Raun’un ardından, sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Arya Bektaş da gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimler ve sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınıp tutuklanan fenomen Mika Can Raun'un ardından, bu kez sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip fenomen Arya Bektaş gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Japonya'da şiddetli kış şartlarından kaynaklanan ölümlerin sayısı 27'ye yükseldi
Japonya'da şiddetli kış şartlarından kaynaklanan ölümlerin sayısı 27'ye yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ve Mısır'ı ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ve Mısır'ı ziyaret edecek
Terörsüz Türkiye Komisyonu'ndan kritik toplantı
Terörsüz Türkiye Komisyonu'ndan kritik toplantı
Tarım, gıda ve içecek sektöründen 27,79 milyar dolarlık ihracat
Tarım, gıda ve içecek sektöründen 27,79 milyar dolarlık ihracat
Başsavcı Gürlek'i hedef alan CHP'li Özel ve Emir 150 bin lira tazminat ödeyecek
Başsavcı Gürlek'i hedef alan CHP'li Özel ve Emir 150 bin lira tazminat ödeyecek
Kahramanmaraş'ta depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Kahramanmaraş'ta depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi sağlık kontrolünden geçirdi
Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi sağlık kontrolünden geçirdi
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız var
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız var
Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin Suriye politikasını eleştirdi: Muhalefet yine çuvalladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin Suriye politikasını eleştirdi: Muhalefet yine çuvalladı
Fenerbahçe Kocaelispor deplasmanından 3 puanla döndü
Fenerbahçe Kocaelispor deplasmanından 3 puanla döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 100 milyar lira büyüklüğünde finansman paketi geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 100 milyar lira büyüklüğünde finansman paketi geliyor