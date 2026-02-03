BIST 13.621
DOLAR 43,50
EURO 51,42
ALTIN 6.789,46
HABER /  GÜNCEL

MLKP silahlı terör örgütüne 22 ilde operasyon! 96 şüpheli yakalandı

MLKP silahlı terör örgütüne 22 ilde operasyon! 96 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 22 ilde MLKP silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlarda 96 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Abone ol

Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin, silahlı terör örgütünün basın ve gençlik yapılanmaları üzerinden faaliyet yürüten şüphelilere yönelik çalışmaları sonucunda, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 22 ilde operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, operasyonlarda 96 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Örgütün gençlik yapılanmaları, basın ve propaganda yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgütün üst düzey yöneticilerinin de katıldığı çevrim içi toplantılar aracılığıyla talimatlar aldıkları, örgütün 30. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine ve örgüt talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen sözde anma faaliyetleri ile çeşitli organizasyonlara katıldıkları, örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası işbirliğini kapsayan çok boyutlu bir çalışmaya dayanır. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için mücadelemizi sürdürüyoruz Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Müdürlüğümüzü, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Esenyurt'ta sitede yangın paniği
Esenyurt'ta sitede yangın paniği
Hadi Özışık Burcu Köksal'ın dikkat çeken hamlesinin nedenini açıkladı
Hadi Özışık Burcu Köksal'ın dikkat çeken hamlesinin nedenini açıkladı
Domenico Tedesco'dan Sidiki Cherif açıklaması
Domenico Tedesco'dan Sidiki Cherif açıklaması
ABD Başkanı Trump'tan yeni Epstein açıklaması
ABD Başkanı Trump'tan yeni Epstein açıklaması
SpaceX, yapay zeka şirketi xAI'yı bünyesine kattı
SpaceX, yapay zeka şirketi xAI'yı bünyesine kattı
Trump’tan İran’a anlaşma uyarısı: Durum kötüleşecek
Trump’tan İran’a anlaşma uyarısı: Durum kötüleşecek
Merkez Bankası’na 2 başkan yardımcısı atandı
Merkez Bankası’na 2 başkan yardımcısı atandı
Selçuk Bayraktar KIZILELMA’nın göreve başlayacağı tarihi açıkladı
Selçuk Bayraktar KIZILELMA’nın göreve başlayacağı tarihi açıkladı
Mersin’de feci kaza: 2’si çocuk 3 kişi öldü
Mersin’de feci kaza: 2’si çocuk 3 kişi öldü
Fenomen Arya Bektaş gözaltına alındı
Fenomen Arya Bektaş gözaltına alındı
Japonya'da şiddetli kış şartlarından kaynaklanan ölümlerin sayısı 27'ye yükseldi
Japonya'da şiddetli kış şartlarından kaynaklanan ölümlerin sayısı 27'ye yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı