Selçuk Bayraktar KIZILELMA’nın göreve başlayacağı tarihi açıkladı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2026'da önceliklerinin üretim olacağını açıkladı. Yapay zeka destekli sürü teknolojilerine odaklanacaklarını belirten Bayraktar, insansız savaş jeti KIZILELMA’nın envantere gireceğini duyurdu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Baykar Özdemir Bayraktar Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, şirketin 2025 yılı performansını değerlendirerek gelecek hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalara değinen Bayraktar, deprem bölgesinde 1012 kalıcı konutu tamamlayarak depremzedelerin yuvalarına kavuşmasını sağladıklarını söyledi.

TÜRK SİHA TEKNOLOJİSİ BATI AVRUPA İLE BULUŞUYOR

22 Şubat'ta Bayraktar TB2'nin adeta yeniden doğduğunu ifade eden Bayraktar, Bayraktar TB2 T-AI'nin gökyüzüne kavuştuğunu belirtti. Hemen sonrasında Bayraktar AKINCI'nın 100 bin saatini semalarda tamamladığı bilgisini paylaşan Bayraktar, 29 Nisan'da bir anlamda Türk SİHA teknolojisinin Batı Avrupa'yla buluşmasına vesile olacak Leonardo anlaşmasını imzaladıklarını hatırlattı. Bayraktar, gururla düzenledikleri bir etkinlik olan TEKNOFEST'in, kardeş vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilmesinin 2025'in zirve anlarından olduğunu, yıl içinde teknoloji heyecanının TEKNOFEST Mavi Vatan ve TEKNOFEST İstanbul ile sürdüğünü kaydetti.

Bayraktar TB3'ün uçuşlarının sortileri Deniz Kurdu Tatbikatı'nda devam ettiğini ve 204 sorti uçtuğunu dile getiren Bayraktar, Bayraktar TB2 T-AI'nin kendi sınıfında dünya çapında bir irtifa rekorunu da gerçekleştirdiğini ve 40 bin fite tırmandığını anlattı.

DÜNYA HAVACILIK TARİHİNE GEÇEN İLK

Yılın sonlarına doğru heyecanın arttığını vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu:

"29 Kasım'da dünya havacılık muharebesinde yeni bir çağın kapılarını KIZILELMA'nın görüş ötesi atışıyla açmış olduk. ASELSAN milli tasarım AESA radarlarıyla bu atış gerçekleşti. Aynı zamanda milli füzemiz, TÜBİTAK'ın geliştirdiği Gökdoğan füzesiyle oldu ve dünya havacılık tarihine Türk mühendisliği adını adeta kazıdı. Ben emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı, tüm kurumlarımızı, emeği geçenleri yürekten tebrik ediyorum. Tabii KIZILELMA durmadı, hemen peşinden yine dünya havacılık muharebe tarihine geçecek bir ilki daha başardı. İki insansız savaş uçağı, iki KIZILELMA yakın kol uçuşunu gerçekleştirerek adeta yılı zirvede tamamlamış oldu."

ÜST ÜSTE 3 YILDIR DÜNYANIN EN BÜYÜK SİHA ÜRETİCİSİ

Bütün bunların neticesinde Baykar'ın 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek dünyada SİHA ihracat pazarının lideri olmaya devam ettiğine dikkati çeken Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2025 cirosunun da yaklaşık yine yüzde 90'ını ihracattan elde etmiş oldu ve art arda 3 yıldır dünyanın en büyük SİHA üreticisi olma unvanını taşımayı sürdürdü. Bu başarı sizlerin arkadaşlar. Bu başarı Türk tekniğinin, Türk mühendisliğinin, Türk savunma sanayisinin başarısı. Bu başarı Milli Teknoloji Hamlesi'nin, TEKNOFEST kuşağının, bu başarı desteğini dualarıyla esirgemeyen aziz milletimizin başarısı. Bu ülkenin mühendis bir evladı olarak sizlerle iftihar ediyor, yürekten tebrik ediyorum. 2025'in Özdemir Bayraktar Ödülleri'ni gayretiyle, emeğiyle, fedakarlığıyla hak eden kardeşlerimi de ayrıca tebrik ediyorum.

2026'NIN ANAHTAR KELİMESİ: ÜRETİM

2026'nın anahtar kelimesi Baykar için üretim olacak. Bütün platformlarımızda hızlı üretime, yapay zeka destekli sürü teknolojisine hızla ilerlemeye devam edeceğiz. İnşallah KIZILELMA envantere girip göreve başlayacak. 2025 yılında olduğu gibi aynı azimle, aynı gayretle 2026'da da dünyaya damgasını vuracak başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum."